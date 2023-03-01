آخر ابتكارات ستاربكس.. قهوة بزيت الزيتون

كشفت سلسلة المقاهي العالمية "ستاربكس" عن أحدث ابتكار في المشروبات، وهو عبارة عن قهوة بزيت الزيتون، أطلقت عليها اسم"أولياتو"، على أن تقدم في إيطاليا أولًا ثم في بقية الدول.

وجاءت هذه الفكرة للرئيس التنفيذي الأمريكي لستاربكس هوارد شولتز أثناء تواجده في رحلة استجمام بمدينة صقلية، تعرّف خلالها على عادة تناول ملعقة من زيت الزيتون كل يوم، وأصبح ذلك جزءاً من طقوسه اليومية بالإضافة إلى قهوة الصباح.

وسرعان ما خطرت له فكرة المزج بين الإثنين، وفاجأته كيمياء لذيذة وغير متوقعة.

وقال شولتز: "لقد ذهلت تماماً من النكهة الفريدة لزيت الزيتون البكر بارتانا في قهوة ستاربكس، وفي كل من مشروبات القهوة الساخنة والباردة، تحصلنا على نكهة مخملية، تشبه الزبدة، عززت من نكهة القهوة وزادتها نعومة"

مقهى ستاربكس بمدينة ميلانو الإيطالية يقدّم مشروب أولياتو AP Photo/Antonio Calanni

ويقدم هذا المشروب اليوم في ميلانو، حيث يسمح للمشترين أن يطلبوا إضافة زيت الزيتون في أي مشروب يودون احتساءه مثل اللاتيه والإسبريسو.

ويأمل هوارد شولتز أن يكون المشروب الجديد بمثابة ثورة ثانية في عالم القهوة.

وسيظهر في مواقع مختارة في الولايات المتحدة هذا الربيع، قبل أن يعمم على جميع محلات الشركة.