لأول مرة في العالم.. تعيين وزير للقهوة وآخر لزيت النخيل

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر بعد انتخابات شابها أعمال عنف وتأخيرات ومزاعم بالتزوير، عن تشكيل وزارات مستحذة تشمل منصب "وزير القهوة"، وهو المنصب الأول من نوعه في العالم.

ووصف مارابيه هذه الوزراة بأنها "نهج جديد يهدف إلى تنمية الاقتصاد"، على اعتبار أن القهوة وزيت النخيل أهم الصادرات الزراعية في البلاد.

وسيتولى جو كولي، نائب وزير التجارة والصناعة السابق، وزارة القهوة. فيما سيتكلف فرانسيس مانيك، الذي شغل منصب عضو البرلمان منذ عام 2017، بمنصب وزير زيت النخيل.

وقال مارابيه: "فقدت محاصيل بابوا غينيا الجديدة التقليدية اهتمام الحكومة بها على مدى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية. نريد إعادتها إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف رئيس الوزراء "نحن نقسمها إلى وزراء معينين حتى يتم إدارة هذه البرامج من قبل وزير خاص وبشكل صحيح".

تفاعل عربي

تفاعل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية مع هذا خبر تنصيب وزير للقهوة.

وكتب الصحفي العراقي، علي الخالدي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الشعب لم يطالب باستحداث وزارة لكنه تمنى من الحكومة العراقية أن تحافظ على صناعة وزراعة ونفط وسياحة البلاد.

وأعرب سامر خرينو، في منشور على موقع فيسبوك، عن إعجابه بفكرة استحداث هذه المناصب الجديدة، مشيرا إلى أن بابوا غينيا الجديدة تقع على نصف جزيرة في المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، ومساحتها 463 ألف كم مربع.

ووصفت المذيعة المصرية، ضحى الزهيري، منصب وزير القهوة الجديد بأنه "أهم وزير على الكوكب".

القهوة وزيت النخيل

يعتبر زيت النخيل التصدير الزراعي الأول لبابوا غينيا الجديدة. ومنذ عام 2008، أنتجت أكثر من مليار كينا (283 مليون دولار) من العائدات وتمثل أكثر من 40٪ من إجمالي عائدات البلاد من الصادرات الزراعية، وفقا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

من جهة أخرى، تحتل القهوة المرتبة الثانية في قائمة المنتوجات الزراعية الأكثر تصديرا في البلاد، حيث تمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2012 إلى عام 2017. وتقول الوزارة إن هذه الإيرادات تلعب دورا مهما في تعزيز الصناعات الأخرى، من النقل والبناء إلى التأمين والبنوك.

وقال رئيس الوزراء جيمس مارابيه إن هذا المنصب، الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم، يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية.