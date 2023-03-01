فيديو: القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين اثنين قرب أريحا بتهمة قتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية

اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين في مخيم عقبة جبر في أريحا، للاشتباه في تورطهما بشأن مقتل إسرائيلي من أصل أمريكي في الضفة الغربية المحتلة بداية الأسبوع الحالي.

وأظهر شريط مصور لجيش الدولة العبرية شخصين وهما يغادران منزلا تتبعهما عناصر من القوات الإسرائيلية، ثم قادتهما إلى سيارة عسكرية. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الشخصين المعتقلين هما من قتلا الإسرائيلي، الحامل للجنسية الأمريكية غيلان غنليس، الذي ينحدر من ويست هارتفورد في ولاية كونكتيكت الأمريكية، والذي تعرض لإطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي عملية الاعتقال خلال واحدة من أسوأ حلقات العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مواجهة القوات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، إذ قتل أكثر من 60 فلسطينيا و14 إسرائيليا منذ بداية هذه السنة.

وكان رعاع من المستوطنين الإسرائيليين قد أحرقوا عشرات المنازل والسيارات التي يملكها فلسطينيون، كما قتلوا شابا فلسطينيا في بلدة حوارة ليل الأحد، بعيد مقتل مستوطنين يهوديين في الضفة الغربية المحتلة.