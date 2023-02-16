الولايات المتحدة "مستاءة بشدة" من خطط إسرائيل الاستيطانية

أعرب البيت الأبيض الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين". وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني."

اعتبرت الولايات المتحدة أن مشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي بهدف المطالبة بوقف أنشطة الاستيطان الاسرائيلية "محدود الفائدة"، من دون أن تعلن أنها ستلجأ الى حق النقض (الفيتو).

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أن اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين" الاسرائيلية والفلسطينية.