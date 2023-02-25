شاهد: فلسطينيون يحتجون ضد الاستيطان الإسرائيلي في الخليل ويحيون ذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي

تظاهر فلسطينيون احتجاجا على الاستيطان الإسرائيلي في الخليل، كما خرجوا لإحياء ذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 1994 التي راح ضحيتها 29 مصلياً مسلماً، نفذها باروخ غولدشتاين وهو أمريكي إسرائيلي متطرف. في مثل هذا اليوم، الـ25 فبراير/شباط من عام 1994(15 رمضان 1415هـ)، اقتحم غولدشتاين المسجد الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية تحت أنظار جيش الاحتلال، أثناء أداء المصلين لصلاة فجر يوم الجمعة، وشرع بإطلاق النيران على المصلين خلال سجودهم، ما أوقع 29 قتيلاً ومئات الجرحى، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى خمسين، بعد اشتباك المصلين مع جنود الاحتلال ومحاولتهم الدفاع عن أنفسهم.

تظاهر فلسطينيون احتجاجا على الاستيطان الإسرائيلي في الخليل، كما خرجوا لإحياء ذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 1994 التي راح ضحيتها 29 مصلياً مسلماً، نفذها باروخ غولدشتاين وهو أمريكي إسرائيلي متطرف. في مثل هذا اليوم، الـ25 فبراير/شباط من عام 1994(15 رمضان 1415هـ)، اقتحم غولدشتاين المسجد الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية تحت أنظار جيش الاحتلال، أثناء أداء المصلين لصلاة فجر يوم الجمعة، وشرع بإطلاق النيران على المصلين خلال سجودهم، ما أوقع 29 قتيلاً ومئات الجرحى، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى خمسين، بعد اشتباك المصلين مع جنود الاحتلال ومحاولتهم الدفاع عن أنفسهم.