شاهد: ارتفاع حصيلة كارثة القطار في اليونان إلى 46 ومسؤول المحطة يعترف بخطئه

اعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية الخميس أن مدير محطة القطار "اعترف" بمسؤوليته عن الحادث الذي راح ضحيته 46 شخصا على الاقل ، في وقت تتلاشى الآمال بالعثور على أحياء بين أنقاض القطارين اللذين تصادما على السكة ذاتها.

وقع حادث التصادم بين القطارين قرب نفق عند أطراف لاريسا في وسط البلاد قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وتحطمت عربتان واشتعلت النيران في ثالثة وحوصر ركاب بداخلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس إيكونومو للصحافيين "أعتقد أن رئيس المحطة اعترف بالمسؤولية والإهمال والخطأ".

ومن ناحيتها، قالت متحدثة باسم جهاز الاطفاء لوكالة فرانس برس إن فرق الإغاثة عملت طوال الليل بحثا عن ناجين لكن الفرص تتضاءل. وقالت "الوقت ليس في صالحنا".

وروى عدد من الركاب مشاهد الرعب والفوضى جراء الحادث. فقد حاول كثيرون تفادي شظايا الزجاج والحطام بينما كان القطار ينقلب، واضطروا لكسر نوافذ العربات للخروج منها.

وقال عناصر الإنقاذ في موقع الحادث إنهم لم يتعاملوا مع كارثة بهذا الحجم من قبل.

والعديد من الجثث تفحمت ولم يعد من الممكن التعرف على أصحابها، فيما ضحايا آخرون يتم التعرف عليهم من أشلائهم، ويُعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين، ومن بينهم قبرصيان.

من جانبه قدم وزير النقل اليوناني الجديد يورغوس ييرابيتريتيس اعتذاره من أسر ضحايا حادث القطار، وقال "أود أولا وقبل كل شيء أن أعتذر لعائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم مع ممارسة النقد الذاتي الكامل للنظام السياسي والدولة"، بعد توجيه انتقادات إلى الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد في البلاد.

ووصف رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث بأنه "مروع وغير مسبوق" متعهدا التحقيق في المأساة "بشكل كامل".

وقال ميتسوتاكيس في كلمة تلفزيونية الأربعاء بعد تفقد موقع الكارثة "كل شيء يظهر أن المأساة، وللأسف، كانت بشكل رئيسي نتيجة خطأ بشري مأسوي".

وأعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام.