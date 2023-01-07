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المكسيك

مقتل شخص وإصابة 22 في تصادم قطاري أنفاق في مكسيكو سيتي

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بقلم:  يورونيوز
فرق الإنقاذ في محطة مترو إنديوس فيرديس بعد اصطدام قطارين في مكسيكو سيتي- 7 يناير 2023
فرق الإنقاذ في محطة مترو إنديوس فيرديس بعد اصطدام قطارين في مكسيكو سيتي- 7 يناير 2023   -   حقوق النشر  CLAUDIO CRUZ/AFP

قتل شخص وجرح 22 آخرون إثر اصطدام قطاري مترو في العاصمة المكسيكية التي تضمّ حوالى 20 مليون نسمة، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

وقالت كلوديا شينباوم رئيسة بلدية المدينة على تويتر إن الحادث وقع بينما كان القطاران في بداية الخدمة.

وبحسب المعلومات الأولية، اصطدم قطار بالآخر لأسباب لا تزال غير محدّدة في نفق يربط بين محطتي بوتريرو ولا راسا على الخطّ رقم 3 من شبكة قطارات الأنفاق التي تعبر العاصمة من شمالها إلى جنوبها.

وغالبا ما تكون شبكة المترو في مكسيكو موضع انتقاد بسبب قلّة صيانة المنشآت. وفي أيار/مايو 2021، تسبب انهيار جسر عند مرور قطار بوفاة 26 شخصاً وجرح نحو مئة راكب.

وشبكة قطارات الأنفاق هذه التي دشّنت في 1969 تضمّ 12 خطّا و195 محطّة وتمتدّ على 226 كيلومترا. وهي نقلت في العام 2021 حوالى 837 مليون راكب.

المصادر الإضافية • وكالات