لتخفيف الاختناقات المرورية.. العراق يعيد فتح المنطقة الخضراء في بغداد

أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد يوم الأحد في محاولة لتخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة بعد إغلاقها وإعادة فتحها عدة مرات في السنوات الأخيرة.

ابتداء من الساعات الأولى من اليوم، أزالت السلطات العراقية نقاط التفتيش وفتحت الطرق والأنفاق الرئيسية التي تخترق المنطقة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة. وقال مسؤولون إنه سيسمح للسيارات بالمرور عبر المنطقة بينما سيتم حظر الشاحنات.

.قال اللواء جاسم يحيى لوكالة أسوشيتيد برس إن المنطقة الخضراء، التي تضم بعض المباني الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية المترامية الأطراف، ستفتح يومياً لمدة 14 ساعة من الساعة 5 صباحاً. وقال يحيى خلال تلك الفترة "ستفتح كل المنطقة الخضراء للناس".

كانت المنطقة التي تبلغ مساحتها 4 أميال مربعة (10 كيلومترات مربعة) محظورة على الناس منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 للإطاحة بالرئيس صدام حسين. منذ ذلك الحين، تم فتحها لأول مرة في عام 2019 ، ثم أغلقت وأعيد فتحها لمرات عدة.

وقال عميد شرطة المرور، اللواء محمد محمود: "تم فتح المنطقة الخضراء لتسهيل وصول الناس إلى العمل في الوقت المحدد".

وأضاف أن فتح المنطقة كان بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

سابقاً، الدخول إلى المنطقة كان يقتصر على العراقيين الذين يحملون شارات أمنية خاصة.

وتعد إحاطة المنطقة بالأسوار والجدران الأسمنتية رمزاً مكروهاً لعدم المساواة في البلاد، مما أدى إلى تصوّر العراقيين بأن حكومتهم بعيدة تماماًعن الواقع.

وقال أسامة حسن، المقيم في بغداد، والذي يعمل في جامعة بغداد، "كنا ننتظر منذ فترة طويلة فتح المنطقة الخضراء بالكامل". "هذا سيجعل حياتنا أسهل."