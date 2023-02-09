إدفع وأنت صاغر.. بلجيكا تعتمد طريقة خصم غرامات المخالفات المرورية مباشرة من الأجور

لجأت بلجيكا إلى طريقة جديدة لتحصيل الغرامات المالية بالنسبة لمن يتأخرون في دفع المستحقات المالية الناتجة في الأساس عن المخالفات المرورية حيث قررت السلطات خصم تلك الغرامات غير المدفوعة مباشرة من الأجور.

وفي العادة، ينسى البعض حدود السرعة القصوى على الطرقات وتقوم كاميرات مراقبة السرعة على الطريق بتسجيل المخالفات التي ارتكبوها وسرعان ما يتم تغريمهم. ويختار 94 في المائة من المخالفين الدفع على الفور، وهذا ما يُطلق عليه بالتحصيل الفوري.

أما البعض الآخر فيفضّل إجراءً طويلاً قد يستغرق فترات طويلة تمتد من 3 إلى 4 سنوات، وهو الإجراء الذي تسعى السلطات البلجيكية لتغييره مستقبلا. ويكمن الهدف من الإجراء الجديد في ضمان تسوية الديون بسرعة أكبر، ولكن إلغاء الحاجة إلى المثول أمام محكمة الشرطة قد يسبب مشكلة.

وسيتم الاعتماد على خدمات المالية العامة وهي آلية تحصيل الرواتب حيث سيتم خصم مبلغ الغرامة من الراتب أو الحساب المصرفي للشخص المخالف أو من مصادره المالية إذا كان صاحب أملاك.