الضغط يتزايد على باخموت.. أوكرانيا تحاول مساعدة المدنيين على الفرار من المدينة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صباح اليوم السبت، أن الاتفاق بشأن إقامة مركز دولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا سوف يُوقع في المؤتمر الدولي "متحدون من أجل العدالة" الذي يدور حول كيفية مساءلة روسيا عن الاعتداء والإرهاب بحق أوكرانيا.



والغرض من المركز تأمين الأدلة للإجراءات القانونية المستقبلية، وسوف يكون مقره في وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست)، في لاهاي.

