الضغط يتزايد على باخموت.. أوكرانيا تحاول مساعدة المدنيين على الفرار من المدينة

يتزايد الضغط على القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة باخموت بشرق البلاد.

ويحاول الجيش الأوكراني مساعدة المدنيين على الفرار من المدينة التي قضت القوات الروسية شهوراً في محاولة للسيطرة عليها.

ووردت أنباء عن مقتل امرأة وإصابة رجلين بجروح بالغة يوم السبت، أثناء محاولتهما الفرار عبر جسر مؤقت وضعته القوات الأوكرانية.

ويقول محللون غربيون إن الجيش الأوكراني ربما يفكر في انسحاب منظم من المدينة.

كما أفاد مسؤولو المخابرات العسكرية البريطانية ومركز أبحاث مقره واشنطن أن أوكرانيا تحركت لتدمير الجسور الإستراتيجية بالقرب من المدينة لعرقلة تقدم القوات الروسية.