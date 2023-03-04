بعد حصار روسي لها.. استمرار المعارك في مدينة باخموت الأوكرانية

بعد حصار روسي لها.. استمرار المعارك في مدينة باخموت الأوكرانيةمحادثة
أعلنت القوات الأوكرانية أن القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت، في وقت أشارت روسيا أن قواتها حاصرت المدينة من كل أطرافها.
وباتت باخموت محور قتال عنيف منذ شهور، حيث اقتربت القوات الروسية مصحوبة بقوات كبيرة من مجموعة فاغنر الخاصة من الجهة الشرقية للمدينة.
ومع احتدام المعركة، يعاني السكان المحليون الذين ما زالوا يعيشون على الخطوط الأمامية وسط القصف المتكرر.
وقالت الأوكرانية ناتاليا إشكوفا، التي بقيت في المدينة المدمرة رفقة زوجها هينادي مازيبا، إن "السكان باتوا يعانون من أزمة في تأمين الغذاء".
وأضافت: "يتم تقديم المساعدات الغذائية لنا مرة واحدة في الشهر، ولا يوجد لدينا إمدادات كهرباء أو غاز أو ماء".
وأفاد موظفو الإغاثة الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بوقوع "أعمال عدائية مكثفة" بالقرب من باخموت، وقالوا إن شركاء الأمم المتحدة القلائل في المجال الإنساني على الأرض يركزون على إجلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً من منطقة الصراع.
روسيا تبحث عن تفسير لوجود صواريخ صربية في أوكرانيا
تسعى روسيا للحصول على تفسير رسمي من حليفتها صربيا بشأن تقارير تفيد بأن الدولة الواقعة في منطقة البلقان قد سلمت آلاف الصواريخ إلى أوكرانيا.
وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن "قلقها العميق" بشأن التقارير، التي جاءت لأول مرة من وسائل الإعلام الروسية الموالية للحكومة الشهر الماضي.
وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الخميس "نحن نتابع هذه القصة". وأضافت أن التسليح المحتمل لأوكرانيا يمثل "مسألة جدية" للعلاقات الصربية الروسية.
ذكرت تقارير إعلامية أن مصنع أسلحة تابع لصربيا قام مؤخرًا بتسليم حوالي 3500 صاروخ لمنصات إطلاق صواريخ جراد المتعددة التي تستخدمها كل من القوات المسلحة الأوكرانية والروسية. وزُعم أن الصواريخ من عيار 122 ملم نُقلت إلى أوكرانيا عبر تركيا وسلوفاكيا.
ونفى وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن بلاده صدّرت الصواريخ إلى أوكرانيا لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال وصولها إلى هناك عبر طرف ثالث.
واشنطن تفرض عقوبات على مساعد وزير العدل الروسي وقضاة
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن دفعة جديدة من العقوبات بحق ستة مسؤولين روس بينهم مساعد وزير العدل والقضاة المسؤولين عن اعتقال المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا والتحقيق معه بتهمة "نشر معلومات كاذبة" حول النزاع في أوكرانيا.
اعتقل المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان كارا مورزا (41 عاما) في نيسان/أبريل في موسكو بعد ان انتقد الهجوم الروسي مما قد يعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 35 عاما.
وتتهمه السلطات الروسية بالقاء خطاب أمام نواب في ولاية أريزونا اتخذ خلاله "موقفا ضد نظام (فلاديمير) بوتين وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية" في اوكرانيا كما ذكرت وزارة الخزانة في بيان.
الأشخاص المستهدفون بالعقوبات هم مساعد وزير العدل اوليغ سفيريدينكو والقاضية المسؤولة عن التحقيق إيلينا لينسكايا والمحقق المعين من قبل السلطات أندريه زاداشين ودانيلا ميخييف التي تدخلت كخبيرة خلال جلسة الاستماع لاقوال كارا مورزا.
كما تم استهداف قاضيين آخرين هما ديانا ميشينكو وإيليا كوزلوف.
المانيا تريد الحصول على دبابات ليوبارد السويسرية القديمة (الحكومة)
طلبت ألمانيا من سويسرا الإذن لتسليم مجموعة الأسلحة الألمانية "راينميتال" Rheinmetall دبابات ليوبارد سويسرية قديمة، مع ضمانات بعدم نقلها لأوكرانيا، وفقا لوزارة الدفاع السويسرية.
في رسالة بتاريخ 23 شباط/فبراير طلب الوزيران الألمانيان للدفاع بوريس بيستوريوس والاقتصاد روبرت هابيك من وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد "الموافقة" على تسليم راينميتال دبابات ليوبارد 2 القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة، بحسب ما ذكرت الوزارة لوكالة فرانس برس مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "بليك" الجمعة.
بما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن يتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.
وأوضحت أن بقاء هذه الدبابات "في ألمانيا أو مع شركاء في الناتو والاتحاد الأوروبي سيكون مضمونا" لسد الثغرات الناتجة عن تسليم دبابات ليوبارد 2 التي تنازلت عنها هذه الدول لأوكرانيا ولتحسين توريد قطع الغيار.
منذ سنوات يقوم الجيش السويسري بتخزين 96 دبابة ليوبارد 2، ويتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها.
يملك الجيش السويسري 134 دبابة ليوبارد 2 في الخدمة.
كما أكدت برلين طلبها الجمعة.
حزمة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا تشمل جسورا مدرعة
من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الجمعة، بما في ذلك - لأول مرة - ثماني مركبات مدرعة يمكنها تعويم الجسور والسماح للقوات بعبور الأنهار أو التضاريس الآخرى التي تحتاج إلى جسور، حسبما قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس.
وقال المسؤولون إن التكلفة الإجمالية للحزمة ستبلغ حوالي 400 مليون دولار وستشمل أيضًا كميات كبيرة من الذخيرة. يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.
تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن حزمة المساعدات لم يتم الإعلان عنها علنًا بعد.
والجسور التي سيتم تسليمها قابلة للطي وتحمل فوق الدبابات ويبلغ طولها 60 قدمًا، سيساعد هذا النظام القوات الأوكرانية على عبور الأنهار للوصول إلى القوات الروسية.
بوريل يرى "تحسنا طفيفا" على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا
أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أنه لاحظ "تحسنا طفيفا" على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، رغم استمرار التوتر بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تحدث لفترة وجيزة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي اختُتم الخميس من دون إصدار بيان مشترك.
وذلك كان أول لقاء وجها لوجه بين بلينكن ولافروف منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الروسي بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة أثناء إدانة الدول الغربية الغزو الروسي.
في اجتماع سابق لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا العام الماضي، انسحب لافروف من جلسة مع نظرائه أثناء إدلائهم بتصريحات تستنكر غزو أوكرانيا.
الكرملين يحذر من إرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا قبل لقاء بايدن وشولتس
حذّرت روسيا الجمعة من أن ارسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن تؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع، وذلك قبل لقاء في واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا"، مضيفا أن إمدادات السلاح "ستطيل أمد هذا النزاع وستكون لها تداعيات مؤسفة على الشعب الأوكراني".
قائد مجموعة فاغنر الروسية: مدينة باخموت الأوكرانية "محاصرة عملياً"
اعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الجمعة أن مدينة باخموت حيث تتركز حالياً المعارك في شرق أوكرانيا باتت "محاصرة عمليا" من قواته.
وقال يفغيني بريغوجين في فيديو نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام إن "وحدات فاغنر حاصرت باخموت عمليا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد" للخروج من المدينة.
بلينكن من الهند: "العدوان الروسي على أوكرانيا يؤثر على العالم"
قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا ستؤثر على العالم بأكمله، محذرا من مغبة السماح لروسيا بالإفلات من العقاب بسبب ما فعلته في أوكرانيا.
بايدن يستقبل شولتس لتوجيه رسالة وحدة إلى موسكو وبكين
يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة المستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء يتيح إعلان وحدة البلدين في رسالة موجهة إلى موسكو وبكين بعد فترة من التوتر بين الداعمين الرئيسيين لكييف.
وهي ثاني زيارة للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في شباط/فبراير 2022، والهدف منها "إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة" بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.
وهي تأتي بعد فترة من التشنج بين واشنطن وبرلين حول المفاوضات الصعبة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا.
ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمرا صحافيا مشتركا ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية، ولو أن بايدن لا يعقد مؤتمرات صحافية بصورة تلقائية عند استقبال قادة أجانب.