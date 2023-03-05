"شحنة أخرى من الجثث".. فيديو لزعيم فاغنر الروسية قرب توابيت زعم أنها لمقاتلين أوكرانيين

نشرت قوات فاغنر الروسية مقاطع مصورة تُظهر توابيت زعمت أنها تعود لجثث جنود أوكرانيين قُتلوا على جبهات القتال.

وظهر في الفيديو رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين بالقرب من التوابيت، وهو عادة ما ينشر مقاطع له متوجهاً في حديث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بريغوزين في الفيديو: "نرسل شحنة أخرى من مقاتلي الجيش الأوكراني إلى وطنهم. لقد قاتلوا بشجاعة وقُتلوا. لهذا السبب سنعيدهم بالشاحنة إلى وطنهم الأم".

ويوم الجمعة الفائت، نشر بريغوزين فيديو آخر أعلن فيه أن قواته تحاصر مدينة باخموت الأوكرانية بالكامل، داعياً زيلينسكي إلى الانسحاب منها.

جولة لشويغو على الجبهة

وأمس السبت، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا مع احتدام معركة مدينة باخموت التي تشكل رمزاً، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت.

وقالت الوزارة إن شويغو "تفقد مركز قيادة على الجبهة" في "اتجاه دونيتسك-الجنوب"، من دون تحديد مكان أو تاريخ هذه الزيارة بدقة.

ونشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر شويغو على متن مروحية ثم يتحدث - بدون خوذة أو سترة واقية من الرصاص - مع جندي أمام أحد المباني المتضررة، تحت حراسة جندي.

ادعت قوات فاغنر بأن هذه التوابيت تضم جثثاً لجنود أوكرانيين AFP

وقالت الوزارة إن شويغو استمع إلى تقرير من قائد مجموعة "الشرق" المسلحة، الجنرال رستم مرادوف، موضحة أن وزير الدفاع "أولى اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الكامل لقوات المجموعة".

وتأتي هذه الزيارة مع استمرار القتال العنيف للسيطرة على باخوت في منطقة دونيتسك، البلدة التي لا أهمية استراتيجية كبيرة لها لكنها أصبحت رمزا لأن الجانبين يتواجهان منذ أشهر للسيطرة عليها.

تعهد بالدفاع عن باخموت

من جهته، تعهد زيلينسكي بالدفاع عن "قلعة باخموت" لأطول فترة ممكنة، داعياً الحلفاء إلى تكثيف دعمهم لمساعدة مقاتليه على القيام بذلك.

واعترفت كييف بتزايد الضغط على القوات الأوكرانية المتمركزة في المدينة بشرق البلاد.

ويحاول الجيش الأوكراني مساعدة المدنيين على الفرار من باخموت التي قضت القوات الروسية شهوراً في محاولة للسيطرة عليها.

ويقول محللون غربيون إن الجيش الأوكراني ربما يفكر في انسحاب منظم من المدينة.

كما أفاد مسؤولو المخابرات العسكرية البريطانية ومركز أبحاث مقره واشنطن أن أوكرانيا تحركت لتدمير الجسور الإستراتيجية بالقرب من المدينة لعرقلة تقدم القوات الروسية.

في المقابل، نفت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، انسحاب قواتها من مدينة باخموت بشكل جماعي، واتهمت روسيا باستخدام قنابل من طراز "أب إيه بي 1500 بي" ذات القدرة التدميرية الكبيرة للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأراضيها في شهر شباط/ فبراير من العام 2022.