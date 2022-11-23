لماذا يتوجب عليكم دفع الغرامات المرورية في الاتحاد الأوروبي حتى بعد البريكست؟

من الضروري دفع رسوم المخالفات المرورية في الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. فبعد رحلة "مثالية" عبر القارة الأوروبية بالسيارة، لا شيء يقول "مرحبًا بكم" في الوطن مثل "غرامة" المرور. ولسوء الحظ، إذا ارتكبت انتهاكًا مروريا، فليس من غير المألوف تلقي إشعار بعد عدة أشهر من إجازتك.

يعتقد الكثير من الناس أنه بعد مغادرة البلد، الذي كنت تزوره، يمكن تجاهل الغرامة المرورية، وخاصة الآن بعد أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ... ولكن عدم الدفع قد تكون له عواقب وخيمة سواء في الوطن أو على الرحلات والتنقلات المستقبلية إلى دول الاتحاد.

ماذا يحدث إذا حصلت على غرامة مرورية في الاتحاد الأوروبي؟

إذا ارتكبت مخالفة قيادة في الخارج، فلن تنسَ الغرامة ببساطة عند العودة إلى بلدك. داخل الاتحاد الأوروبي، يمكن مشاركة تفاصيل السائق بين الدول وستصل الغرامة تلقائيًا إلى عنوانك.

بعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يختلف الوضع بالنسبة لسكان المملكة المتحدة بعض الشيء. إذا كنت تحمل رخصة قيادة بريطانية، فلن تصلك تلك الغرامة المالية إلى منزلك بشكل تلقائي.

يتعين على دولة الاتحاد الأوروبي حيث وقع "الخطأ" المروري إصدار طلب لدفع المخالفة على شكل خطاب. بالنسبة لبعض الجرائم، لا يوجد حد زمني، لذلك قد تصل الغرامة بعد عدة أشهر من الرحلة.

ومن بين المخالفات تلك التي تتعلق بغرامات السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان وعدم التوقف عند الإشارة الضوئية الحمراء أو استخدام ممر مخصص لوسائل النقل العام.

كم تبلغ غرامات السرعة في الاتحاد الأوروبي؟

تعتبر السرعة من أكثر مخالفات القيادة شيوعًا، ومبالغ الغرامات بالنسبة هذه المخالفة تختلف من دولة إلى أخرى. ففي إيطاليا، تبدأ الغرامات من 42 يورو إذا تجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة بـ 10 كيلومترات في الساعة وترتفع إلى 21.714 يورو إذا تجاوز السرعة المحددة بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة.

وفي فرنسا، تبلغ الغرامة الافتراضية للسرعة 135 يورو بينما في ألمانيا، تتراوح الرسوم من 30 يورو إذا تجاوز السائق السرعة القصوى بـ 10 كيلومترات في الساعة وقد تصل الغرامة إلى 680 يورو إذا تجاوز السرعة المحددة بـ 70 كيلومترًا في الساعة أو أكثر.

تبدأ غرامات السرعة في اسبانيا من 100 يورو. إذا قبضت الشرطة على سائق بسبب السرعة المفرطة في هذه البلدان، فسيُطلب منه على الفور إجراء تحليل لمعرفة ما إذا كان مخمورا أو تناول مواد مخدرة.

ماذا لو لم أدفع غرامة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي؟

قد يكون هذا مغريًا، لكن لا يُنصح بتجاهل غرامة مالية أثناء القيام برحلة إلى الخارج. فرمي الرسائل وفواتير الغرامات في سلة المهملات لن يجعل الغرامة تختفي، بالعكس، فسوف تتلقى رسائل متابعة ويمكن أن تزيد العقوبات من قيمة الغرامة.

فمن المرجح أن تزيد الغرامة كلما تأخرت في الدفع. في فرنسا، على سبيل المثال، إذا انتظرت 45 يومًا لدفع غرامة السرعة، فسترتفع إلى 375 يورو بدلا من 135 يورو الأولي.

في أسوأ السيناريوهات، قد ترسل إحدى دول الاتحاد الأوروبي محصل ديون إلى عنوانك في المملكة المتحدة. وقد تكتشف أيضًا أن الرحلات المستقبلية إلى الخارج سترافقها صعوبات إضافية.

من ناحية أخرى، إذا دفعت غرامة على الفور، فقد تحصل على تخفيض. في إيطاليا، على سبيل المثال، يتم تخفيض الرسوم بنسبة 30 في المائة إذا تم دفعها في غضون خمسة أيام. وفي فرنسا، الدفع في غضون 15 يومًا يعني احتمالية تقليل غرامة السرعة من 135 يورو إلى 90 يورو.

هل يجب عليك دفع غرامة إذا كنت قد استأجرت سيارة؟

حتى إذا كنت قد استأجرت سيارة أثناء وجودك في الاتحاد الأوروبي، فأنت لا تزال مسؤولاً عن دفع أي غرامات يتم تكبدها. سيتم النص على هذا في عقدك ومن المحتمل أن تتلقى شركة التأجير إخطارًا مباشرًا بغرامة ثم تتصل بك للدفع.

حتى أنك قد ترى خصمًا على بطاقتك الائتمانية قبل أن تدفع الغرامة. غالبًا ما يكون هذا رسمًا إداريًا من شركة تأجير السيارات للتعامل مع التذكرة. قد يعني عدم الدفع أنك مرفوض من استئجار سيارة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.