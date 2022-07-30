شاهد: زحامات مرورية خانقة في فرنسا ودول أوربية أخرى

يسمي الفرنسيون هذا اليوم ب"السبت الأسود" أو "chassé-croisé" أي "جانب يتقاطع مع أخر"، وهو يصادف عودة الناس من إجازاتهم الصيفية في شهر يوليو/ تموز، وتقاطعهم مع الذين يذهبون في إجازة في شهر آب/ أغسطس.

أكثر من 800 كم من الاختناقات المرورية في أنحاء فرنسا. وعادة ما ينتظر المصطافون داخل سيارتهم لأوقات تمتد إلى 3 ساعات في بعض الأحيان.

وتوزعت أسباب زيادة ساعات الانتظار إلى العطلة الصيفية وحوادث السيارات ومداخل المدن، فضلا عن بعض حوادث دهس الحيوانات التي تعطل القطارات، وكان يوم الجمعة هو أكثر أيام السنة ازدحاما في البلاد حيث سافر حوالي 400,000 ألف شخص بالقطار.