فيديو: تغريم امرأة بأكثر من ألفي يورو في إسبانيا بسبب سوء استعمال حاويات إعادة التدوير

تلقت امراة تقطن في حي أرافاكا شمالي العاصمة الإسبانية مدريد غرامة قيمتها 2001 يورو الأسبوع الماضي، جراء تركها صندوقا من الورق المقوى على قارعة الطريق.

فقد وجد متفقدو مصلحة رفع النفايات البلدية اسم المرأة وعنوانها مكتوبين على الصندوق، الذي استعمل لاستجلاب طلبية عبر الإنترنت تتعلق بحفاضات الأطفال. وكانت المرأة تركت الصندوق على الرصيف، بجانب حاوية في الشارع.

وتعد الغرامة المالية أعلى بكثير من تلك المفروضة على بعض المخالفات المرورية مثلا، والتي تتراوح بين 100 يورو وألف يورو. ولقد وجه مجلس مدينة مدريد غرامات بالفعل بقيمة 200 يورو بحق قاطنين في العاصمة، ولكن الآن، تقول البلدية إنها بصدد تطبيق قانون وطني دخل حيز لتنفيذ منذ الأول من تموز يوليو الماضي.

من جانبها تحدثت وزارة الانتقال البيئي الإسبانية المتبنية للقانون الوطني، عن حالة من الحرص المفرط من جانب مجلس بلدية مدريد، إذ ينص القانون على أن نثر القمامة غير الخطيرة يمثل انتهاكا خطيرا، يجابه بعقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 2001 يورو ومائة ألف يورو، رغم أنها تحدث أيضا عن مخالفات صغيرة وعقوبات، ونصت على أنه ينبغي للإدارات أن توجه الغرامات بالشكل المناسب.

ويعمل مجلس إدارة مدريد حاليا على تعديل نظام النظافة، وحدد قيمة المخالفة في آخر نص مشروع بقيمة ألفي يورو. وبفضل ارتفاع معدل استعمال خدمات التوصيل عبر الإنترنت مثل أمازون، فإن الصناديق الكرتونية التي تحمل إليك أغراضا، تترك في كثير من الأحيان على الرصيف، حيث لا يجد الناس الوقت الكافي أو هم لا يكلفون أنفسهم أخذ الوقت الكافي لتفكيك الصندوق أو ثنيه، حتى يتسنى إدخاله عبر فجوة حاوية إعادة التدوير.