أندريه غوغنين يفوز بالجائزة الأولى بقيمة 150000 يورو في المسابقة الدولية للبيانو الكلاسيكي لعام 2024

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بعد رحلة بدأت في عام 2022 وصلت النسخة الثالثة من المسابقة الدولية للبيانو الكلاسيكي إلى ختامها يوم الاثنين الموافق 26 فبراير، حيث أعلن عن فوز أندريه غوغنين بالمرتبة الأولى وفوز كيم سونا بجائزة المرتبة الثانية وفوز أناستاسيا كلوتشيريفا بالمرتبة الثالثة.*

امتلأت قاعة مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي في دبي بجو من الترقب والتوتر يوم الاثنين الموافق 26 فبراير بعد اصطفاف جميع المتأهلين التسعة في النسخة الثالثة من المسابقة الدولية للبيانو الكلاسيكي وانضمامهم إلى حشد من المحكمين والصحفيين الثقافيين العالميين الذين كانوا ينتظرونهم بالفعل.

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بعد عدة دقائق تلقى أحد هؤلاء التسعة جائزة بقيمة 150,000 يورو، بينما حصل كل شخص من الثمانية الباقين على حصته من صندوق جوائز المسابقة المذهل البالغ 250,000 يورو. لم يكن الطريق إلى هذه المرحلة سهلًا لأي من عازفي البيانو هؤلاء، حيث كان على كل منهم المرور بعملية الاختيار المسبق الخاصة بمسابقة البيانو الكلاسيكي بالإضافة إلى الخضوع للجولات الأربع الصارمة للمسابقة ذاتها.

على عكس معظم المسابقات الأخرى، اختارت مسابقة البيانو الكلاسيكي المشاركين من خلال مبادرة على مدار سنتين بعنوان 14 طريق إلى دبي شملت 14 مسابقة كاملة أقيمت في جميع أنحاء العالم يحصل فيها فقط أفضل 5 مشاركين فائزين من كل حدث على دعوة للمشاركة في مسابقة البيانو الكلاسيكي ذاتها.

بعد وصولهم إلى دبي طُلب من المشاركين تقديم جولتين موسيقيتين قبل الانضمام إلى الأوركسترا السيمفونية لدولة أرمينيا وقائد الأوركسترا سيرجي سمباتيان في المرحلتين الأخيرتين، وتم بث كلتا المرحلتين مباشرة على medici.tv. صُممت مجموعة معزوفات المسابقة خصيصًا لاختبار جميع جوانب مهارات كل متسابق يقدم فيها عازفو البيانو معزوفات تغطي كامل نطاق الموسيقى الكلاسيكية من بينها مقطوعات فولفغانغ أماديوس موزارت، وسيرجي بروكوفييف، ولودفيغ فان بيتهوفن، وسيرجي رحمانينوف، والملحن المقيم أليكسي شور وغيرهم الكثير.

تقول عضو لجنة التحكيم جيزيل بن دور: "كانت مجموعة معزوفات هذه المسابقة جميلة للغاية ومن اختارها قد قام بعمل رائع لأنها مذهلة وتشمل الكثير من التنوع، وكانت المقطوعة المعاصرة من تأليف أليكسي شور مثيرة للاهتمام جدًا. أرى موسيقاه متجذرة في الموسيقى المألوفة ولكن في الوقت ذاته تضم الكثير من العناصر غير المتوقعة مما يجعلها مثيرة للاهتمام للغاية. تستخدم لغة الموسيقى التقليدية لذا لا يمكن في الواقع اعتبارها مقطوعة معاصرة متنافرة أو غريبة، فهي ليست من أنواع الموسيقى التي عليك الاستماع إليها مرارًا وتكرارًا وعدة مرات حتى تتمكن من فهمها. يمكنك أن تشعر بأن موسيقى شور تواصلية للغاية وتفهمها على الفور وهذه المقطوعة رائعة بكل ما فيها من شخصيات اختارها لأبطال حكايات الأطفال. ربما يكون ذلك لأنني أمريكية ولكنني شعرت بأن الجزء المتعلق بتوم سوير كان رائعًا، بل مجرد متعة خالصة! تتطلب مقطوعته الموسيقية المهارة وانتابتني الفضول لمعرفة كيف سيتعامل معها المتسابقون."

بالإضافة إلى قائدة الفرقة الموسيقية الشهيرة بن دور (الولايات المتحدة الأمريكية/إسرائيل)، شارك في لجنة التحكيم المرموقة التي أشرفت على كل من هذه الجولات الأربع كلٌ من آشلي واس (المملكة المتحدة) وجي تانغ (الصين) وحسين سيرميت (تركيا) وماريوس بابادوبولوس (المملكة المتحدة) وجوليانو مازوكانتي (إيطاليا) وهاي يونغ كيم (كوريا الجنوبية) وستانيسلاف يودنيتش (الولايات المتحدة الأمريكية) وإليانور هوب (النمسا) وفرانسوا فريديريك جاي (فرنسا) وبافيل جيليلوف (ألمانيا/النمسا) وبيتر دونوهو (المملكة المتحدة) وكيرستن دوز (جنوب أفريقيا/ألمانيا) وإبيفانيو كوميس (إيطاليا) وماسيميليانو كالدي (إيطاليا).

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تقول آشلي واس: "هذا حدث فريد من نوعه سبقه عدد من المسابقات التابعة أتى بنا إلى دبي لحضور النهائيات. بالطبع يعني ذلك أن مستوى الجميع رفيع هنا وقد أثبتوا بالفعل أنهم عازفو بيانو وموسيقيون ذوي إمكانيات عالية جدًا. أعتقد شخصيًا أنه من الرائع حقًا أنني تمكنت من الجلوس هناك والاستماع إلى هذا المستوى الرفيع من العزف. من المثير للاهتمام أيضًا وجود لجنة المحكمين الكبيرة هذه والتي أعتقد أنها شملت نطاقًا واسعًا من الآراء والعدالة أيضًا."

© Classic Piano International Competition

بعد الاستماع إلى كل من المتأهلين للتصفيات النهائية للمرة الأخيرة بين 24 و26 من الشهر، قدم كل محكم نتائجه الأخيرة وكان الترتيب النهائي على النحو التالي:

المركز الأول – أندريه غوغنين

المركز الثاني - كيم سونا

المركز الثالث – أناستاسيا كلوتشيريفا

المركز الرابع - أرينا أنتونوسيان

المركز الخامس – زيكوان وانغ

المركز السادس - ماريك كوزاك

المركز السابع - يوانفان يانغ

المركز الثامن – أرتيم كوزنتسوف

المركز التاسع - هيونغلوك تشوي

عند سؤاله عن عملية تحديد الترتيب النهائي، قال فرانسوا فريديريك جاي: "لدى خمسة عشر شخصًا خمسة عشر رأيًا، ولكن من الغريب أن الأمر في النهاية أكثر بساطة مما يمكن للمرء أن يتصوره. يكون الأمر صعبًا للغاية لأنه عند في البداية يكون هنالك الكثير من الأشخاص، ثم بعدها تسعة مرشحين ونعلم بالفعل أنهم جميعًا ذوو مهارات عالية لأننا اخترناهم، وبالتالي وعلى الرغم من أن حكمًا ما قد يرى أن مرشحًا ما كان يجب أن يكون في وضع مختلف قليلًا، في نهاية المطاف كنا جميعنا سعداء للغاية بالنتائج."

بصفته الفائز بالجائزة الأولى، تلقى أندريه غوغنين الآن 100,000 يورو نقدًا بالإضافة إلى وعد بجولة عزف تشمل عشر حفلات وحصل على مكافأة إجمالية إضافية قدرها 50,000 يورو.

يقول غوغنين: "ما زلت في طور التأقلم مع كل شيء ولكن من الواضح أنني سعيد حقًا بما حصل. الأمر الآن أشبه بالشعور بالفراغ نوعًا ما لأن التوتر كان هائلًا للغاية طوال المنافسة، ولكن في النهاية أصبح بإمكاني تنفس الصعداء وإدراك مدى الإرهاق الذي عشته حتى نفسيًا. كان الأمر صعبًا للغاية بشكل خاص بسبب وجود فجوات طويلة بين الجولات، لذا كان الانتظار صعبًا بحق لأنه لا يزال عليك مواجهة الضغط ذاته والتفكير في الجولة التالية والتدرب على المقطوعات ذاتها مرارًا وتكرارًا، لذا يصبح الأمر صعبًا بعض الشيء!"

من ناحية أخرى حصلت كيم سونا على جائزة نقدية قدرها 50,000 يورو، وحصلت أناستاسيا كلوتشيريفا على 25,000 يورو، بينما حصل كل من بقية المتأهلين الستة النهائيين على حصة خاصة من إجمالي صندوق الجائزة.

تقول كيم سونا: "أشعر الآن بسعادة شديدة لأنني لم أتوقع النتيجة. كانت المنافسة طويلة جدًا مقارنة بالمسابقات الأخرى، لذا كانت صعبة بعض الشيء وأنا متعبة نوعًا ما لأنه كان علينا الاستعداد لأربع مراحل. لكنها كانت تجربة رائعة وكانت الأوركسترا وقائد الفرقة الموسيقية لطيفين للغاية واستمتعت حقًا بالعزف معهم، كما كان التنظيم مثاليًا وكان الجميع لطيفين للغاية وكل شيء رائع بحق!”

الآن بعد أن وصلت المسابقة إلى نهايتها، تتجه كل الأنظار إلى غوغنين لأنه من المقرر أن يبدأ بطل البيانو الكلاسيكي قريبًا جولة الفائز وهو مشغول بالفعل بالتفكير بالفرص المستقبلية التي ستتيح له إمكانية عرض موهبته الرائعة. يضيف قائلًا: "لم أقرر أي شيء بشأن المستقبل بعد لكنني آمل أنه وبصرف النظر عن الجائزة النقدية الضخمة، سيكون للفوز تأثير من حيث وجود حفلات موسيقية إضافية لأن ما يريده كل فنان في النهاية هو العزف في الحفلات الموسيقية. أنا محظوظ جدًا لأنه يوجد بالفعل عدة حفلات موسيقية مخطط لها أمامي ولكن هذه الحفلات هي أكثر ما أستمتع به وآمل أن أستمر بالتمكن من العزف فيها."

كان لدى أعضاء لجنة المحكمين أيضًا نصائح ليقدموها إلى غوغنين، حيث يقول ستانيسلاف يودنيتش: "أنا سعيد جدًا بالنتائج لأنه لدينا الآن فائز مذهل سيمثل هذه المسابقة حقًا على أعلى مستوى. يمكن أن نعتبر أندريه فنانًا ناضجًا بالفعل ويتمتع بالكثير من الخبرة ومخزون فني ضخم، وما أود أن أقول له هو ’لا تتوقف!‘ بالتأكيد فاز ولكن عليه الآن التأكد من استخدام كل مواهبه وبذل كل ما في وسعه لمواصلة التقدم في مسيرته لأنه عازف بيانو رائع حقًا. لذا تابع التمرن والعزف قدر ما استطعت، ولا تتوقف!"

كان لدى بيتر دونوهو أحد المحكمين الآخرين رأي مماثل حيث علق قائلًا: "كانت جولة مكثفة نوعًا ما وكانت الجائزة المالية كبيرة لذا آمل أن يكونوا مستعدين تمامًا لما هو قادم. تتغير حياتك عندما تفوز بالمسابقة في تلك الليلة وبالأخص عندما تكون في وجه المنافسة الكبيرة مثل تلك التي رأيناها. تشعر كما لو أنك شخص آخر لأن العالم يعاملك بطريقة مختلفة، ولكن عليك التأكد من البقاء على أرض الواقع، وأن تبقى على وعي بالواقع تمامًا مقارنة بما يخبرك الناس به لأن ما يقولونه لك يستند إلى نجاحك، وبالتدريج يصبح أمرًا من الماضي البعيد وأعتقد أنه عند تلك النقطة يصبح الأمر خطيرًا." كما يحذر قائلًا: "هناك الكثير من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها ولكن هناك أيضًا الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكن أن تحدث، لذا فالأمر الآن متروك أمامك لشق طريقك الخاص!"

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