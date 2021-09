كيف تفيد شركات الرعاية الصحية من بنيات تكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي وIBM POWER؟

كيف يتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخدمي الطبي؟

لا يخفى على أحد أن مجال الرعاية الصحية يعد من أكثر المجالات الواعدة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

نحن لا نعني بالطبع السماح لكيان مبرمج ذي وعي افتراضي بالتحكم في خدماتنا الطبية، بل نشير إلى مجموعة فعالة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات وتحليلها في غمضة عين للخروج بنتائج مفصلة كانت ستستغرق دهورًا لو حاول إنسان القيام بها.

وبفضل تلك الأنظمة التي اصطلح على تسميتها في بيئة الأعمال بـ"الذكاء الاصطناعي"، سنكون قريبًا قادرين على تطوير عقاقير أكثر فاعلية والتشخيص بدقة أكبر وتصنيع معدات طبية أفضل وتحسين صحة المرضى، بل وأكثر من ذلك بكثير. هذا لأننا نعرف تمام المعرفة أن الذكاء الاصطناعي يتعامل مع البيانات بشكل يفوق قدراتنا بمراحل. بعبارة أخرى، الذكاء الاصطناعي يساعدنا في العثور على إجابات موثوق بها في وقت وجيز- هذه حقيقة لا شك فيها.

كل ما ذكرناه قابل للتحقيق فعلًا وليس ضربًا من ضروب الخيال. السؤال الوحيد الذي تحتاج شركات الرعاية الصحية إلى الإجابة عنه هو كيف تحصل على قوة حوسبة كافية لتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تحتاج موارد هائلة. والإجابة حاضرة لدينا.

منصات IBM Power تؤشر بمستقبل الخدمات الطبية

لا يمكن تشغيل عمليات كثيفة البيانات بالذكاء الاصطناعي على بنية أساسية تقليدية لتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مجال الرعاية الصحية. فالتعامل مع كميات مهولة من البيانات ومشكلات لا حصر لها في الأمن السيبراني وآلاف مؤلفة من العمليات الرقمية يوميًا يحتاج إلى منصة تضمن دعم الأنظمة والتطبيقات بأحدث تقنيات الأمان وأعلى قدر من الموثوقية. وهو ما يفسر تحديداً أهمية نوعية الحلول مثل تلك المقدمة من IBM POWER. لماذا؟

دعونا نبدأ بالتعرف على أنظمة IBM Power. إنها أسرة من الخوادم تعتمد على معالجات دقيقة عالية الأداء تسمىPOWER (أو قوة). لم يأت اختيار الاسم من قبيل الصدفة، فأنظمة IBM Power من أقوى منصات تكنولوجيا المعلومات في العالم، وتستعين بها كبرى الشركات العاملة في تحليل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

إذا تصفحت الموقع الإلكتروني لشركة IBM ستعلم أن ثماني من أكبر عشر شركات تجارية (تجزئة)، وثماني من أكبر عشر مؤسسات مصرفية، وتسع من أكبر عشر شركات تأمين تستخدم جميعها أنظمة POWER في بنياتها الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. كلها شركات ومؤسسات راسخة ولا يمكن أن تخاطر باستخدام منصة قد تكون أو لا تكون جيدة بما يكفي لدعم عملياتها. وهو ما حدا بها جميعًا لاختيار أنظمة IBM Power لأنهم واثقون كل الثقة في كفاءتها لإنجاز المهام المطلوبة.

الحوسبة السحابية قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي

علاوة على ما سبق، فإن شركة IBM والموردين في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثل شركة Comarch في طريقهما الآن لنقل أنظمة Power IBM إلى المستوى التالي بإضافة تقنية الحوسبة السحابية. من أمثلة حصيلة هذا التعاون Comarch PowerCloud، الحل الذي يمكّن مستخدمي أنظمة POWER IBM من نقل البنيات الأساسية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات إلى منصة الحوسبة السحابية بأقل جهد ممكن. إلا أن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل هذا المنتج بالذات يحظى باهتمام متزايد. فهناك ميزة كبيرة أخرى يتمتع بها وهي الدفع حسب الاستخدام. وبالتالي، فهو لا يمنحك فقط مزيدًا من التحكم في الإنفاق، بل يمكّنك أيضًا من خفض تكاليفك (وفقًا لشركة Comarch، يمكن خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين ٣٠-٤٠٪).

يمكننا أن نواصل سرد المزيد من المزايا والأسباب، لكن ربما يكون السبب الأكثر أهمية (على الأقل في سياق هذه المقالة) هو أن حلول مثل Comarch PowerCloud القائمة على أنظمة IBM Power في البيئة السحابية قادرة على أن توفر لك قوة حوسبة كافية (بل وتزيد) للبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جميع أنواع الخدمات الطبية اليوم.

