ذكريات تلازمك طيلة الحياة: كيف يتبنى منتجع البحر الأحمر السياحة المتجددة

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يتبنى منتجع البحرالأحمر السياحة المتجددة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، ويحلق بها نحو آفاق جديدة.

جزر موفرة للطاقة ومكتفية ذاتيًا - المنتجع مستقل كليًا عن شبكة الكهرباء ومعتمد على الطاقة المتجددة. ستمد خمس محطات للطاقة الشمسية حصريًا مجموعة من 16 فندقًا ومرافق البيع بالتجزئة والترفيه بالكهرباء، وتدعم مرافق البنية التحتية.

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تستخدم السيارات الكهربية والحافلات صديقة البيئة لنقل ما يبلغ عدده مليون سائح، كما أنه يتجاوز الحدود من خلال تقديم تجربة ثرية للعملاء بتوفير إرشاد من موظفين سعوديين من السكان المحليين، ما يوفر النزاهة والأصالة.

يشكل منتجع البحر الأحمر ثورة في مجال السياحة السعودية ويمنح الزوار ذكريات خالدة تلازمهم طيلة حياتهم.