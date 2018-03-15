أعلنت وزيرة الداخلية في بريطانيا آمبر رود الثلاثاء عن إعادة فتح تحقيقات بمجموعة من القضايا الجنائية يعود تاريخها إلى عام 2006.
14 حالة وفاة مشبوهة في بريطانيا… بعد مقتل سكريبال
أعلنت وزيرة الداخلية الانجليزية آمبر رود الثلاثاء عن إعادة فتح تحقيقات حول مجموعة من القضايا الجنائية يعود تاريخها إلى العام 2006.
14 حالة وفاة مشبوهة في بريطانيا… بعد مقتل سكريبال
ويتوافق إعلان وزيرة الداخلية بشكل واضح مع تحقيق مطول قام به موقع BuzzFeed الإلكتروني في عام 2017 حول حادثة بوريس بيريزوفسكي، وهو ملياردير روسي هرب من روسيا في عهد الرئيس بوريس يلتسين وتوفي في ظروف غامضة في لندن عام 2013، فيما اعتبرته الشرطة البريطانية انتحاراً.
القائمة المُعلن عنها تحوي الكثير من الأسماء والقضايا المتعلقة بقضية بيريزوفسكي وبعض من الأسماء يرتبط بقضية ألكسندر ليتفينينكو، العميل سابق لدى الاستخبارات الروسية في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، والذي أغتيل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن طريق تسميمه بمادة البولونيوم 210 المشعة.
- ستيفن موس، توفي في عام 2003 بسكتة قلبية.
- ستيفن كورتيس، محامي أيضا، توفي بحادثة تحطم هليكوبتر في عام 2004.
- إيغور بونوماريف، وهو ممثل روسيا في المنظمة البحرية الدولية، توفي عام 2006 بعد اتصال مع ألكسندر ليتفينينكو.
- دانييل ماكغروري، توفي بسبب نزيف دماغي عام 2007، وكان من المحققين بقضية ليتفينينكو.
- بدري باتاركاتسيشفيلي من جورجيا، توفي عام 2008 بسبب سكتة قلبية بعد تعرضه لتهديدات. وهو من شركاء بيريزوفسكي الأقوياء.
- غاريت وليامز، وهو عميل سابق في المخابرات البريطانية كان متابعاً لقضايا متعلقة بالمافيا الروسية، وجد مقتولاً في عام 2010.
- روبي كورتيس وبول كاسل، وكلاهما من عمالقة العقارات، قضيا نحبهما على سكة حديد قطار أنفاق لندن عام 2012.
- ألكسندر بيربيليتشني، توفي عام 2012 بعد هروبه من روسيا.
- جوني إيليتشوف، رجل أعمال ومدير سابق لفرقة "تيرز فور فيرز" الإنكليزية، تدحرج من أعلى سقف مركز تجاري في لندن عام 2014 أيضاً.
- سكوت يونغ، توفي إثر سقوطه من نافذة منزل صديقته عام 2014.
- ماثيو بانتشر، مات طعناً عام 2016، وكان أيضاً من المحققين بقضية ليتفينينكو.
- نيكولاي غلوشكوف، الزعيم السابق لشركة إيروفلوت، عثر عليه ميت خنقاً يوم الاثنين الماضي 12 مارس/آذار.
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