كل ما تود معرفته عن الانتخابات الرئاسية الروسية

توجه الناخبون الروس لمراكز الاقتراع يوم الأحد خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوز الرئيس فلاديمير بوتين بفوز كبير على منافسيه السياسيين.

نستعرض أهم خمس نقاط يجب معرفتها عما دار خلال الانتخابات حتى الآن.

فوز كاسح

وأعلنت اللجنة الروسية المركزية للانتخابات عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين بفترة رئاسية جديدة بعدما حاز على 76.6% من أصوات الناخبين التي تم فرزها حتى الآن.

وألقى بوتين (65 عام) خطاباً وسط مناصريه بالقرب من الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو مساء الأحد قال فيه: "أرى في نتيجة هذه الانتخابات ثقة من الشعب وأملاً له".

وفاز بوتين بالانتخابات أعوام 200 و2004 و2012 بالإضافة لانتخابات العام الحالي، مما سيعني قيادته لروسيا لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، وهي الأطول لزعيم روسي منذ قيادة جوزيف ستالين للاتحاد السوفييتي لواحد وثلاثين عاماً بين عامي 1924 و1955.

وتستمر الفترة الرئاسية بروسيا لستة أعوام.

اتهامات بالتزوير

وطالت العملية الانتخابية مزاعم بتزوير أصوات الناخبين، حيث قال نشطاء معارضون لبوتين إن مناصرين لبوتين تم نقلهم في حافلات خاصة للإدلاء بأصواتهم، كما طالب السياسي المعارض أليكسيي نافالني بمقاطعة الانتخابات التي وصفها بالزائفة.

وقال نافالني إن الانتخابات شهدت انتهاكات غير مسبوقة، وهو ما اتفق عليه مرشح الحزب الشيوعي الروسي، بافيل جرودينين، حيث قال إن انتخابات 2018 هي "الأقذر" في الآونة الأخيرة بروسيا.

وانتشر مقطع مصور بإحدى كاميرات المراقبة بلجنة ليوبيرستي الانتخابية بموسكو يُظهر قيام مسؤولي اللجنة بتعبئة صناديق الاقتراع بأصوات وهمية.

مقطع يُظهر قيام عاملة بإحدى اللجان الانتخابية بإضافة حزمة من الأصوات الوهمية

وقالت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يوم الاثنين إن الانتخابات الروسية افتقرت للاختيار الحقيقي بسبب فرض قيود على الحريات الأساسية وعلى تسجيل المرشحين مما حد من المشاركة السياسية الكاملة وأدى لغياب المنافسة الحقيقية.

ولم يتمكن نافالني من الترشح بعد إدانته بتهم وصفها أنصاره بالمسيسة.

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أول تعليق على تسميم سكريبال

وتطرق بوتين للحديث عن قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته ببريطانيا لأول مرة منذ إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة.

ووصف بوتين اتهامات بريطانيا لروسيا بتسميم سكريبال بالهراء، مضيفاً أنه إذا كانت عملية التسميم قد نُفذت بواسطة عميل عسكري روسي لمات سكريبال وابنته في الحال.

ويقبع سكريبال بالعناية المركزة منذ عملية تسميمه باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك بمدينة سالزبري الإنجليزية يوم الرابع من آذار/مارس الماضي.

وقال بوتين: "روسيا لا تملك مثل هذا الغاز. لقد قمنا بتدمير كل أسلحتنا الكيميائية تحت إشراف منظمات دولية...أي شخص عاقل يعلم أنه من الهراء أن تُقبل روسيا على عمل كهذا قبيل الانتخابات الرئاسية. إنه أمر لا يمكن تصوره".

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القرم تختار بوتين وأسوأ نتيجة للحزب الشيوعي

وحصد بوتين أكثر من 90% من أصوات الناخبين بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها للأراضي الروسية إثر اجتياح الجيش الروسي لها واستعادتها من أيدي السلطة الأوكرانية عام 2014.

وحاز بوتين على 92.2% من الأصوات بالقرم بعد فرز 42.7% من الأصوات.

وشهد الاقتراع تحقيق الحزب الشيوعي الروسي لأسوأ نتيجة له منذ تأسيسه بعد أن حصل جرودينين على 12% من أصوات الناخبين ليحتل المركز الثاني بفارق كبير عن بوتين.