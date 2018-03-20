عباس يصف السفير الأميركي لدى إسرائيل بـ "ابن الكلب"

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وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأنه "ابن كلب"، بسبب تأييده للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال كلمة أمام قمة للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله.

واتهم الرئيس الفلسطيني السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بالدفاع عن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، لقوله إن المستوطنين يبنون على "أرضهم". وأثارت هذه التصريحات انتقادات من فريدمان ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عباس في لهجة غاضبة: "ابن الكلب يقول إنهم يبنون في أرضهم وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب ماذا ننتظر منهم".

من هو ديفيد فريدمان؟

وفريدمان مؤيد قوي لحركة الاستيطان في إسرائيل، وعمل سابقا كمحامٍ شخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يصبح السفير الأمريكي في إسرائيل. وهو من أوائل المؤيدين وأكثرهم حماسا لقرار ترامب في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

ورد فريدمان على إهانة عباس خلال كلمة في مؤتمر لمكافحة معاداة السامية في القدس قائلا "رده كان الإشارة لي بأنني ابن كلب. هل هذه معاداة سامية أم حوار سياسي؟ الحكم لا يرجع لي. أترك الأمر لكم".

وقال نتنياهو إن قرارات ترامب بشأن القدس أوصلت عباس على ما يبدو إلى المرحلة، التي جعلته يشن فيها هجوما لفظيا على مسؤول أمريكي.

وقال نتنياهو على تويتر "للمرة الأولى منذ عشرات السنين تتوقف الإدارة الأمريكية عن تدليل الزعماء الفلسطينيين وتقول لهم: كفى". وأضاف "صدمة الحقيقة جعلتهم يفقدون صوابهم على ما يبدو".