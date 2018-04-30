المجلس الوطني الفلسطيني ينعقد وسط انتقادات شعبية ومقاطعة سياسية

يعقد الاثنين المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا للمرة الأولى منذ 22 عاما، وسط خلافات ومقاطعات تشير إلى أنه سيواجه صعوبات في تحقيق هدفه المعلن الخاص بالوحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يستغل الرئيس محمود عباس الاجتماعات التي ستنعقد على مدى أربعة أيام في رام الله لتجديد شرعيته ولتعيين مُخلصين له في مواقع كبيرة ليبدأ في تشكيل إرثه السياسي.