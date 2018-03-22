تقريب الثقافات: جولة الأمريكيتين لغوستافو دوداميل مع أوركسترا فيينا

" أؤمن بأمريكا واحدة. هذا هو ما نحاول القيام به: نريد أن نوحد هذه القارة من خلال الموسيقى. أنا سعيد جداً بكوني جزءاً من هذه الجولة"، يقول المايسترو غوستافو دوداميل.

مع المايسترو المعروف غوستافو دوداميل قامت أوركسترا فيينا الأسطورية برحلة فريدة عبر القارة، من نيويورك إلى بوينس آيرس مروراً بمحطات عدة منها قصر الفنون الجميلة في مكسيكو سيتي.

"الشيء المميز في جولة الأمريكتين هذه هو أنها المرة الأولى التي يكون فيها معنا غوستافو دوداميل هنا. بالطبع، السفر معه عبر أمريكا اللاتينية يعد حدثاً خاصاً فهو يتمتع بشغف مذهل للموسيقى والإيقاع، إنها في دمه"، يقول دانييل فروشاور، رئيس أوركسترا فيينا.

قام المايسترو الفنزويلي باستكشاف السيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي. عمل قوي يسود فيه صفاء الضوء أخيرا على الظلام.

"انها سيمفونية مليئة بالأصوات الغنائية والأوركسترا، تتمتع بهذه الجودة. هذا الصوت الغنائي، هذه الطريقة الجميلة الغامرة للتعبير"، يضيف غوستافو دوداميل.

" كما لو أن تشايكوفسكي كتب هذه السيمفونية لنا، هذه الألحان في الأوتار، وفي أجزاء من الآلات الهوائية والنحاسية المنفردة التي تستجيب لبعضها البعض احياناً"، يقول دانييل فروشاور، رئيس أوركسترا فيينا وهو يتحدث إلى ميشيل بلاديرر، المدير الاداري لاوركسترا فيينا، الذي اجابه قائلاً:"أعتقد أنها تناسبنا تماماً. فرقتنا السمفونية غنية بالألوان. بالنسبة لنا الصوت له أهمية كبيرة".

قصة حب قديمة

بدأت قصة الحب بين أوركسترا فيينا وغوستافو دوداميل، المعروف باسلوبه الشغوف، منذ أكثر من عقد من الزمن.

"أتذكر أن في المرة الأولى التي قادنا فيها، طاقته اثارت أعجابنا جميعاً، ثم، المرة الثانية كانت متوحدة جداً. كانت لا تُنسى"، يقول ميشيل بلاديرر، المدير الاداري لاوركسترا فيينا.

" كان متوحدا ومسيطراً بشكل لا يصدق، لم نكن بحاجة للتكرار، حين يكون هناك شخص مثله، موصل رائع، يقودنا، نفهمه على الفور"، يقول دانييل فروشاور.

اما غوستافو دوداميل فيضيف قائلاً:"منذ البداية كان الارتباط مع أوركسترا فيينا ساحراً.

أتذكر التمرين على برامز الذي قمنا به معاً للمرة الأولى، في نهاية التمرين، لا يمكنكم أن تتخيلوا، كان قلبي ممتلئاً: أوه ... الصوت سحرني. لقد كانت علاقة قوية حقاً. أنني فخور بهذا. سعيد جداً لأنني جزء من هذه العائلة".