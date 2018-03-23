بالفيديو: للمرة الأولى طائرة هندية تصل تل أبيب عبر أجواء السعودية

هبطت طائرة للخطوط الهندية للمرة الأولى في إسرائيل مساء أمس الخميس بعد عبورها الأجواء السعودية، لتدشّن بذلك مساراً جوياً من نيودلهي إلى تل أبيب مروراً بالمجال الجوي السعوي.
وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين: "هذا يوم تاريخي حقا جاء بعد عامين من العمل المضني والمكثف"، مضيفاً أن استخدام المجال الجوي السعودي خفض وقت السفر من إسرائيل إلى الهند بنحو ساعتين وسيخفض بالتالي من سعر التذاكر.
وكانت طائرة إير إنديا الهندية حلقت في الرحلة 139 فوق السعودية الساعة 1645 بتوقيت جرينتش، لحوالي ثلاث ساعات وعلى ارتفاع 40،000 قدم على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) من العاصمة الرياض، لتهبط بعدها في مطار بن غوريون في تل أبيب، بحسب فلايت رادار.
يذكر أن السعودية لم تؤكد رسميا منح شركة طيران الهند حقوق تحليق الطائرة، مع الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة نفت في السابع من شباط/فبراير تقارير إعلامية إسرائيلية بأنها منحت إير إنديا إذنا لهذا المسار، والجدير بالذكر أيضاً أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، وكلاهما حليف وثيق للولايات المتحدة.
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وتنظم شركة العال حاليًا رحلات أربع مرات أسبوعيًا إلى مدينة مومباي الهندية، وتستغرق الرحلة 7 ساعات و 40 دقيقة، وكانت تطير فوق البحر الأحمر ثم تتجه إلى أثيوبيا لتتجنب المجال الجوي السعودي.
ونقلت "رويترز" عن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين قوله: إن الخطوط الجوية السنغافورية وشركة طيران فلبينية تستكشفان امكانية تسيير رحلات إلى تل أبيب ومنها، مرورا بالمجال الجوي السعودي. ولم يتسن للوكالة الحصول على تعقيب فوري من الخطوط الجوية السنغافورية.
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