مارك زوكربيرغ مستعدّ للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس

وافق الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيسبوك مارك زوكربيرغ على الإدلاء بشهادته أمام أعضاء الكونغرس الأميركي في أعقاب فضيحة جمع بيانات 50 مليون مشترك استغلتها شركة "كامبريدج أناليتيكا"، مما تسبب في تراجع سهم الشركة بنسبة 13% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى ما دون 160 دولاراً ما يعادل خسارة 75 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أسوأ أداء أسبوعي منذ يوليو-تموز 2012، بالإضافة إلى موجة التحقيقات والدعاوى القضائية التي واجهتها مؤسسة فيسبوك.

ومن المقرر أن يمثل زوكربيرغ للإدلاء بشهادته بناء على دعوة نواب لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة بعد أن رفض الناطق باسم الكونغرس تأكيد 12 أبريل-نيسان كموعد للاستماع إلى زوكربيرغ من قبل لجنة الطاقة والتجارة.