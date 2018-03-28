فاجأ لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح أطفالا مشجعين لفريق ليفربول، باقتحامه لمسابقة تعليق أجراها النادي الإنجليزي لمحبيه الصغار.
شاهد كيف فاجأ محمد صلاح أطفالا مشجعين لليفربول
شاهد كيف فاجأ محمد صلاح أطفالا مشجعين لليفربول
وسمحت المسابقة لعدد من الأطفال والمراهقين بالتعليق على بعض الأهداف التي سجلها صلاح خلال الموسم الجاري، دون إخبارهم بوجوده خلف الكواليس، قبل دخوله إلى قاعة الإذاعة مما رسم السعادة الغامرة على وجوههم جميعاً.
وعبر الأطفال عن سعادتهم بالمقابلات غير المتوقعة مع بطلهم الشخصي، الذي وصفه أحدهم بأحسن لاعبي العالم في الوقت الحالي.
وقال صلاح إنه لم يتوقع ردة فعل الأطفال تجاه حضوره، واصفاً إياها بالمفاجأة الجميلة.
وأضاف: "أنا سعيد جداً بقضاء اليوم بصحبة هؤلاء الأطفال".
ويقدم اللاعب، البالغ عمره 25 عاماً، موسماً استثنائياً مع ليفربول، حيث سجل 36 هدفاً في 41 مباراة خاضها منذ انضمامه للفريق قادما من إيه إس روما الإيطالي الصيف الماضي.
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