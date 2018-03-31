شيع الآلاف يوم السبت جثمان عالم الفيزياء البريطاني ستيفين هوكينغ بشوارع مدينة كامبريدج بوسط إنجلترا.
جنازة هوكينغ: تأبين جثمان أحد أشهر ملحدي العصر بكنيسة كامبريدج
جنازة هوكينغ: تأبين جثمان أحد أشهر ملحدي العصر بكنيسة كامبريدج
وخرج المودعون إلى الشوارع المؤدية إلى كنيسة سانت ماري بالقرب من جامعة كامبريدج حيث عمل هوكينغ كفيزيائي لأكثر من خمسين عاماً.
وتوفي هوكينغ يوم 14 آذار-مارس الماضي عن عمر يناهز 76 عاماً.
ومن المفارقات أن يتم تشييع جثمان هوكينغ، وهو أحد أشهر العلماء إنكاراُ لخلق الله وللديانات السماوية، بكنيسة كاثوليكية.
كذلك من المقرر أن يتم دفن جثمانه بكنيسة وستمنستر آبي بجوار مقبرة العلماء إسحق نيوتن وتشارلز داروين بحسب ما أعلنته الكنيسة.
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وكان من ضمن الحضور يوم السبت مشاهير كالممثل البريطاني إيدي ريدماين الذي قام بتجسيد شخصية هوكينغ في فيلم عن حياته بعنوان "نظرية كل شيء"، بالإضافة لعازف الغيتار بريان ماي وعارضة الأزياء ليلي كول.
وأصيب هوكينغ بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي منذ أن كان في الحادية والعشرين من عمره وأمضى هوكينغ معظم سنوات حياته حبيس مقعد متحرك، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في إثراء الإنسانية بالعديد من الأبحاث العلمية الهامة.
ومع تدهور حالته اضطر للحديث عبر جهاز إلكتروني والتواصل مع الآخرين بتحريك حاجبيه.