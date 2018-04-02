هيومان رايتس ووتش تدين صواريخ الحوثيين "العشوائية" على السعودية

وأطلق الحوثيون المدعومون من إيران، في 25 مارس/آذار، سبعة صواريخ باليستية باتجاه أربع مدن سعودية، تم اعتراضها جميعا، لكن سقوط الأنقاض على أحد المنازل أودى بحياة عامل مصري يقيم في العاصمة رياض.

انتهاك قوانين الحرب

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة الحقوقية إن إطلاق النار "انتهك قوانين الحرب"، وأشارت إلى أنه منذ بداية الصراع في آذار/مارس 2015، قام الحوثيون مرارا وتكرارا بقصف المناطق التي يسكنها مدنيون.

وأضاف البيان أن "على الحوثيين التوقف فورا عن الهجمات بالصواريخ العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية".

من جانبها، أشرات سارة ليا ويتسن، مديرة هيومان رايتس ووتش، إلى أن الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف الذي تقوده السعودية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، هي أيضا "غير قانونية".

اتهامات ونفي

من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، إن إطلاق النار على المتمردين الحوثيين "قد يكون جريمة حرب".

وتتهم السعودية إيران بتهريب أسلحة للحوثيين، بما في ذلك طائرات بلا طيار وصواريخ، وهو ما تنفيه طهران.

وأدانت العديد من العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن وباريس ولندن، إطلاق النار من المتمردين وأبدت تضامنها مع الرياض.

ومضى على اندلاع الحرب في اليمن ثلاث سنوات تقريبا، قتل خلالها أكثر من 10000 شخص، وجرح أكثر من 54000، معظمهم من المدنيين، وتسببت، بحسب الأمم المتحدة، بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم."