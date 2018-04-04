ما نعرفه عن عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال، وما خفي

شهر مضى على تسميم سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق وابنته يوليا وسط مدينة سالسبوري البريطانية، بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وينفي الكرملين أي تورط له في الهجوم، بينما تصر لندن على أن روسيا تقف وراء الحادث، الذي أثار حفيظة بريطانيا وحلفائها (29 دولة)، ما دفع بهم إلى طرد عشرات الدبلوماسيين الروس. وفيما يلي ما نعرفه عن الهجوم، والأسئلة المطروحة بشأنه.

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ما هو مصدر السم؟

مختبر بورتون داون وهو أكبر منشأة أبحاث عسكرية في بريطانيا، قال إن غاز الأعصاب المستعمل لم يحدد نوعه بعد. ويقع المختبر في سالسبوري، على بعد ثمانية أميال من مكان وقوع الحادث. وفيما ادعى السفير الروسي للاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف أن مصدر السم هو منشأة بورتون داون، رد المدير التنفيذي للمختبر غاري ايتكانهيد بالنفي القاطع، قائلا إن المختبر يخضع إلى أعلى مستويات المراقبة الأمنية.