قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم الخميس إن الدول العربية الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر بسبب علاقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا تتمسك بمطالبها التي أعلنتها العام الماضي في مواجهة الدوحة.
السعودية ومصر والإمارات والبحرين يتمسكون بمطالبهم في مواجهة الدوحة رغم ضغوط ترامب
السعودية ومصر والإمارات والبحرين يتمسكون بمطالبهم في مواجهة الدوحة رغم ضغوط ترامب
وتمسكت الدول الأربع وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين بتلك المطالب رغم ضغوط أمريكية لإيجاد حل سريع للنزاع.
وأعلنت الدول الأربع المطالب وعددها 13 في يونيو حزيران ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وخفض مستوى العلاقات مع إيران وغلق قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وفرضت الدول الأربع عقوبات على قطر قائلة إنها تدعم الإرهاب.
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ضغوط ترامب
وقال مسؤولان أمريكيان اطلعا على اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان عاهل السعودية أجري في وقت سابق هذا الشهر إن ترامب طالب بأن تنهي السعودية والدول الثلاث الأخرى بسرعة النزاع المستمر منذ قرابة عام مع قطر.
وفي مرحلة مبكرة من النزاع ساند ترامب السعودية والإمارات لكن المسؤولين قالا إنه يريد رأب الصدع لاستعادة الوحدة بين دول الخليج وتكوين جبهة موحدة ضد إيران.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزراء خارجية الدول الأربع شددوا خلال اجتماع في الرياض على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب استعدادا لقمة الدمام على أن الاستجابة للمطالب "أساس ضروري لإقامة علاقة طبيعية مع قطر".
المصدر: رويترز