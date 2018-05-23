رئيس الوزراء الفرنسي يلغي زيارته لإسرائيل

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد ألغى رحلة كانت مقررة لإسرائيل، لانشغاله بأمور تتعلق بالسياسة الداخلية عليه البت فيها.
وبحسب المصدر فإن رئيس الوزراء ألغى برنامج زيارة لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية كان من المفروض أن يقوم بها نهاية الشهر الجاري.
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وكانت فرنسا قد وجهت انتقادات للولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حيث صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قائلا بأن الوضع في الشرق الأوسط متفجرا، وبأن الحرب تلوح في الأفق، وأضاف لوديان: "كنا نعرف أن شهر مايو سيكون خطيرا. وعبرت فرنسا بوضوح عن اختلافها مع قرارين أمريكيين، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولدينا خلافات مع الولايات المتحدة".