قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن من يعرفون باسم (جيل ويندراش)، الذين وصلوا إلى بريطانيا وهم أطفال بعد الحرب العالمية الثانية، بريطانيون وإن حكومتها لن تطلب منهم مغادرة البلاد.
تيريزا ماي تعتذر لمهاجري "جيل ويندراش"
تيريزا ماي تعتذر لمهاجري "جيل ويندراش"
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لا نعتزم طرد من له الحق في الإقامة ، وأولئك الذين تلقوا خطأ رسالة بهذا المعنى ، فلهم أقدم اعتذاري"رئيسة الوزراء البريطانية
وكررت ماي اعتذارا تقدمت به يوم الثلاثاء إلى 12 من دول الكاريبي وقالت أمام البرلمان إن الحكومة تبذل ما في وسعها لمساعدة هؤلاء الأشخاص.
وقالت تيريزا ماي: "لا نعتزم طرد من له الحق في الإقامة ، وأولئك الذين تلقوا رسالة بهذا المعنى عن طريق الخطأ ، فأقدم اعتذاري لهم".
وجرى إبلاغ الكثير من المقيمين أنهم بحاجة لتقديم أدلة بينها جوازات سفر لكى يستمروا فى العمل وليحصلوا على رعاية صحية رغم أنهم يعيشون ويعملون ويدفعون ضرائب فى بريطانيا منذ عقود.
وجاء بعضهم إلى البلاد بوثائق ذويهم ولم يتقدموا بشكل رسمى للحصول على الجنسية البريطانية أو لاستخراج جواز سفر بريطاني.
واستقى هذا الجيل اسمه من السفينة إمباير ويندراش التى نقلت عمالا من جزب الهند الغربية إلى بريطانيا عام 1948.
وقالت ماي في وقت سابق إن بريطانيا لن ترغم أي من مواطني الاتحاد الأوروبي على مغادرة أراضيها بعد بريكست، لكنها رفضت طلبا من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوقهم.
في خضم المفاوضات حول البريكسيت، فإن هذه القضية تقلق المؤسسات الأوروبية. يريد غي فرهوفشتات، نائب البرلمان الأوروبي التأكد من تجنب ما أطلق عليه ب"كابوس بيروقراطي" لمواطني الاتحاد الأوروبي ممن يقيمون في المملكة المتحدة.