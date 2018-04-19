جوهرة فيردي، "لويزا ميلر"، تضيء أوبرا متروبوليتان

تضيء جوهرة فيردي "لويزا ميلر" دار متروبوليتان في نيويورك حيث تؤدي السوبرانو المتألقة سونيا يونشيفا دور الشخصية الرئيسية لويزا، إلى جانب التينور بيوتر بيزلا . ويؤدي دور والد "لويزا ميلر"، التينور الأسطوري بلاسيدو دومينغو، الذي يقوم الآن بأدوار الباريتون في مؤلفات فيردي.

"مع أنني اصبحت تينوراً، لا ازال مُعجباً بهذا الملحن وموسيقاه..هذه الموسيقى الرائعة التي قدمها لنا جميعاً لغنائها. أقول لنفسي :" يا إلهي، فيردي يتعامل بشكل جيد مع الباريتون أيضًا. " لذا، ساستفيد مما كتبه لهذا النوع الغنائي أيضًا "، يقول التينور بلاسيدو دومينغو.

"أخرج من دور كبير هو توسكا، لذلك تبدو لويزا بريئة جداً. من بعد، شيئاً فشيئاً، بدأت أحبها وتمكنت من تكييف صوتي "، تقول السوبرانو سونيا يونشيفا.

هذه الأوبرا تمثل لحظة انتقالية في مسيرة فيردي المهنية، تعد بوابة إلى أعماله الناجحة التي كتبها من بعد، مثل "ريجوليتو" أو " لا ترافياتا".