صلاح يحطم رقم رونالدو وعلى بعد هدف من تحطيم آخر

بات خبر تسجيل محمد صلاح للأهداف، في معظم المبارايات التي يخوضها، أمرا شبه اعتيادي. بيد أن ما هو غير اعتيادي، أن يصبح، بتسجيله هدفا اليوم، السبت، اللاعب الوحيد الذي يسجل في 23 مباراة في موسم واحد، متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي بحوزة النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي روبن فان بيرسي.

صلاح، لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، لم يكتف بذلك، فبتسجيله للهدف خلال مباراة فريقه أمام نظيره، ويست بروميتش، بات يعادل الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي، رونالدو، والأوروغوياني لويس سواريز، والإنجليزي آلان شيرار، وهو الوصول للهدف رقم 31 في موسم واحد، ضمن مسابقة الدوري الممتاز "البريمير ليغ"، في النظام الجديد للمسابقة، المكون من 38 مباراة لكل فريق.

وعلاوة على ذلك، بات "الفرعون" على بعد هدف واحد من كسر رقم آخر يستحوذ عليه النجم البرتغالي، إذ سجل الأخير 42 هدفا في جميع مسابقات الموسم الحالي مع ريال مدريد، والعدد ذاته من الأهداف بقميص مانشستر يونايتد في الموسم 2007 – 2008.