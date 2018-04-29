عبر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عن استيائه من طريقة تعامل اتحاد كرة القدم المصري معه فيما يخص أزمة حقوق استخدام صورته في الترويج لشركات راعية للمنتخب المصري.
محمد صلاح مستاء من اتحاد الكرة المصري وحملة تضامن مع اللاعب على تويتر
محمد صلاح مستاء من اتحاد الكرة المصري وحملة تضامن مع اللاعب على تويتر
وكتب صلاح في تغريدة على تويتر يوم الأحد: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدة."
وتأتي تغريدة صلاح بعد تغريدة أخرى نشر فيها صورة له توحي بضجره من تفاقم الأزمة بينه وبين الاتحاد.
وبدأ النزاع حينما طلب وكيل صلاح، رامي عباس، من الاتحاد المصري نزع صورة اللاعب المتصدرة للافتة شركة "وي" للاتصالات على الطائرة الرسمية الناقلة للمنتخب المصري خلال مباريات كأس العالم المقبلة بروسيا.
وقال عباس إن صلاح متعاقد لترويج منتجات شركة اتصالات أخرى وهو ما يتعارض مع تصدره لإعلان شركة "وي".
وقال وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز وعدد من المسؤولين بالاتحاد المصري إن الأزمة في طريقها للحل وهو ما يتعارض مع تغريدة صلاح اليوم.
هاشتاغ للدعم
ونتج عن التغريدة تدشين حملة للتضامن مع النجم المصري على تويتر، حيث تصدر هاشتاغ #ادعممحمدصلاح تويتر في مصر بأكثر من 175 ألف تغريدة حتى مساء الأحد.
وعبر الآلاف من المستخدمين عن دعمهم لصلاح في أزمته مع اتحاد كرة القدم المصري، متمنيين له التوفيق في إنهاء المشكلة بما لا يضر بمصالحه.
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