يحيى.. يروي قصص التعذيب في غياهب السجون بسوريا

فرََ يحيى من ويلات الحرب التي تستوطن سوريا، جاء إلى "لوفان لانوف" ببليجكا يسعى.. بعد أن لاذ بالفرارمن حرب مزقت بلاده.. عرفت مسيرة حياة يحيى منعرجا خطيرا في العام 2011، حينها خرج في احتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد. قال لنا يحيى وهو يحاورنا، "إن البطالة و انعدام الأفق الاقتصادي، جانبان مهمان دفعا بالشباب لإعلان حالة التمرد".

فضلت مغادرة البلاد لأنني لم أرغب في قتل أي شخص لا يشاطرني الآراء السياسية التي أتبناها، كان سلاحي الوحيد هو الكلمات"

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أمضى من شاء أن يتحدث إلى يورونيوز، خمسة وأربعين يوما في غياهب السجون بسوريا، ذاق خلالها "أشد عذاب الهون من فرط التعذيب الذي تعرض له بين أيادي جلاديه..حيث فقد وزنه "برأيه " لقد أسهم التعذيب في ترهيب الناس وتخويفهم"

رفض يحيى الانضمام إلى الجيش السوري الحر، وفضل الرحيل..المنفى الذي حاق بيحيى، أصبح ممكنا بفضل رجل دين مسيحي إيطالي يسمى دال أوغليو، قدم له اليد الطولى في سبيل أن يحصل على تاشيرة طالب لبلجيكا.

ويقول يحيى متحدثا لزميلتنا إيلينا كافالوني : "فضلت مغادرة البلاد لأنني لم أرغب في قتل أي شخص لا يشاطرني الآراء السياسية التي أتبناها، كان سلاحي الوحيد هو الكلمات".

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يعتقد يحيى أن "مسار السلام لا يتحقق إذا أبدا، بالمفاوضات تلك التي تبرم ما بين روسيا و إيران، وتركيا". و هو يحذوه شك كبير في الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي، "لقد فضل الاتحاد الاوروبي أن يقوم بدور منظمة غير حكومية كبيرة تقدم مساعدات إنسانية، وتمنح الأموال وقادر على لعب دور من خلال فرض عقوبات اقتصادية، لكن هذه العقوبات الاقتصادية، لا يتم احترام قواعد تطبيقها".

يرى يحيى أن الصراع في بلده سيستمر طالما أن المجتمع الدولي يقدم دعما لما يسمى بالمعارضة الرسمية، والتي تدافع عن مصالح القوى الإقليمية، كما يؤكد لنا يحيى أنه لا يتوجس خيفة في التحدث إلينا وعلى الملأ.. ويضيف قائلا، "إن ما يداعب أفق خياله هو أن يعود إلى سوريا ذات يوم، كرجل حر، ليعثر ربما على ما تبقى من القلة القليلة من أقاربه، ممن نجوا من سطوة الصراع الذي مزق سوريا".