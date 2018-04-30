انتقد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة بشدة الاثنين واتهم واشنطن بمحاولة تأجيج "أزمة إقليمية" وذلك بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو للرياض.
خامنئي: الولايات المتحدة تسعى إلى تحريض "حكام مبتدئين" في المنطقة ضدّنا
خامنئي: الولايات المتحدة تسعى إلى تحريض "حكام مبتدئين" في المنطقة ضدّنا
وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي دعا خامنئي الولايات المتحدة مرة أخرى إلى "ترك" الشرق الأوسط الذي وصفه بأنه "بيت إيران" وقال إن الهزيمة ستلحق بأي قوة تسعى لتحدي بلاده.
واعتبر خامنئي أن إحدى الطرق الأمريكية لمواجهة إيران تكمن في تحريض حكام "مبتدئين في المنطقة"، في إشارة واضحة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما، بحسب وصف وكالة رويترز.
وجاءت تصريحات خامنئي بعد يوم من لقاء بومبيو بالعاهل السعودي الملك سلمان في الرياض خلال جولة بالمنطقة. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والخبيثة" في الشرق الأوسط.
وفي رد فيما يبدو على تلك التصريحات قال خامنئي إن إيران لا تعتزم الحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
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تنافس طهران مع الرياض على النفوذ الإقليمي من خلال حروب بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. ويدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية بقوة في جهودها لمواجهة النفوذ الإيراني.
كما يتهم ترامب إيران بدعم الإرهاب ويقول إن الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015 ليس كافيا للوقوف في طريق امتلاكها أسلحة نووية. وتنفي إيران سعيها إلى تطوير أسلحة نووية وتحمّل واشنطن وحلفاءها مسؤولية إثارة التوتر في الشرق الأوسط.
المصدر: رويترز