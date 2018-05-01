آشلي جود تقاضي وحش هوليوود بتهمة التحرش الجنسي وتشويه سمعتها

أقامت الممثلة الأمريكية آشلي جود دعوى قضائية ضد المنتج السينمائي هارفي واينستين تتهمه فيه بتشويه سمعتها والتحرش الجنسي بها زاعمة إنه ألحق الضرر بمستقبلها السينمائي بعد رفضها عروضه الجنسية.
وتتهم هذه الدعوى المدنية التي رُفعت في محكمة لوس أنجليس العليا في سانتا مونيكا واينستين بأنه تسبب في أن تفقد جود دورا في العام 1998 في فيلم "سيد الخواتم" بقيامه "بحملة لا أساس لها لتشويه سمعتها".
وقالت الدعوى إن "واينستين استغل سلطته في صناعة الترفيه للإضرار بسمعة السيدة جود والحد من قدرتها على العثور على عمل".
وأصدر ممثل لواينستين بيانا بعد ذلك بساعات قال إن موكله "لم يشهر بالسيدة جود ولم يتدخل قط في مسيرة السيدة جود".
وقال البيان إنه بدلا من ذلك "دافع" واينستين عن عمل جود "ووافق مرارا على قيامها بدورين في اثنين من أفلامه" وهما (فريدا) في العام 2002 الذي قامت ببطولته سلمى حايك و(كروسينج أوفر) مع هاريسون فورد في العام 2009 .
ولم يتناول البيان إدعاءات جود بأن واينستين تحرش بها جنسيا.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
بالفيديو: هل حملت فساتين نجمات هوليوود رسائل سياسية في حفل الأوسكار؟
شكاوى التحرش الجنسي تصل إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي
فضيحة جنسية جديدة تهز هوليوود بطلها المخرج الأمريكي جيمس توباك
الممثلة جولييت بينوش تتكلم لأول مرة عن فضيحة هارفي وينشتاين: " أعتقد أنني أشعر بالخطر وهذا منذ فترة طويلة "