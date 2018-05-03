دونالد ترامب سدّد مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية

يبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدّد على دفعات مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عن طريق محاميه مايكل كوهين، هذا ما أكده رئيس بلدية نيويورك السابق، رودي جولياني، الذي انضم مؤخرا إلى الفريق القانوني للرئيس ترامب. رودي جولياني أضاف أنّ دفع المبلغ للمثلة الإباحية كان مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين ترامب.

وأوضح رودي جولياني لشبكة فوكس نيوز أنّ الأموال دفعها المحامي مايكل كوهين، وقام الرئيس بتسديدها على مدى عدة أشهر.