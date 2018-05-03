دونالد ترامب سدّد مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية

يبدو أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدّد على دفعات مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عن طريق محاميه مايكل كوهين، هذا ما أكده رئيس بلدية نيويورك السابق، رودي جولياني، الذي انضم مؤخرا إلى الفريق القانوني للرئيس ترامب. رودي جولياني أضاف أنّ دفع المبلغ للمثلة الإباحية كان مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين ترامب.
وأوضح رودي جولياني لشبكة فوكس نيوز أنّ الأموال دفعها المحامي مايكل كوهين، وقام الرئيس بتسديدها على مدى عدة أشهر.
ويمثّل تصريح جولياني هذا تناقضا مع ما دأب ترامب على قوله بشأن هذه القضية. فالرئيس الذي ينفي إقامة أي علاقة بالممثلة الإباحية، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، نفى في البداية أي علم له بالأموال التي دفعها كوهين لها، ثم عاد وأكد الأسبوع الماضي أن محاميه أبرم صفقة معها بالنيابة عنه.
وشدد جولياني في تصريحاته على أن الأموال التي دفعها كوهين في إطار هذا الاتفاق كانت "قانونية بالكامل"، و"لم تكن أبدا من أموال الحملة الانتخابية".
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وسبق للمحامي مايكل كوهين أن أعلن أنه دفع من جيبه الخاص مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية تزعم حصولها في العام 2006 بينها وبين ترامب الذي لم يكن قد مضى على زواجه من زوجته الحالية ميلانيا حينئذ سوى عام ونصف العام، وعلى ولادة ابنهما بارون سوى أربعة أشهر.
وينفي ترامب جملة وتفصيلا أن يكون قد أقام أي علاقة مع الممثلة التي كان عمرها 27 عاما في العام 2006.
وفي أواخر آذار-مارس الماضي روت دانييلز في مقابلة تلفزيونية أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب مرة واحدة فقط في تموز-يوليو من العام 2006، وأنهما ظلا بعد ذلك على اتصال لفترة عام كامل.
ورفعت دانييلز دعوى ضد المحامي كوهين تطالب فيها القضاء باعتبار الاتفاق المبرم بينها وبينه باطلا لأن ترامب لم يوقّع عليه.