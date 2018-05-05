الهند: اغتصاب مراهقة وإحراقها حيّة

تم توقيف 14 شخصا في قضية اغتصاب مراهقة أحرقت حية في قرية واقعة في شرق الهند، بحسب ما كشف مصدر من شرطة ولاية جهارخاند السبت. وتأتي هذا الجريمة ضمن سلسلة الاعتداءات الجنسية المريعة التي تعرضت لها مراهقات وفتيات هنديات في الأشهر الأخيرة.

وقد اختطفت الشابة البالغة من العمر 16 عاما من منزلها، الخميس، عندما كان أفراد عائلتها يشاركون بمراسم زفاف، وتمّ اغتصابها في غابة بولاية جهارخاند، بحسب ما قالت الشرطة المحلية.