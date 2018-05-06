أعلن مسؤولون من حزب النهضة الاسلامي في تونس الاحد فوز حزبهم متقدما على منافسه العلماني نداء في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد. وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون لرويترز بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع " النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 إلى بالمئة.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي " وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.
حركة النهضة تعلن فوزها في الانتخابات البلدية متقدمة على نداء تونس
حركة النهضة تعلن فوزها في الانتخابات البلدية متقدمة على نداء تونس
وقالت مصادر إعلامية تونسية إن تقديرات الأولية تشير إلى تصدر حركة النهضة نتائج انتخابات البلديات بـ 27.5 بالمئة من الأصوات متقدمة نداء تونس بـ 22 بالمئة من الأصوات.
وتعليقا على هذه النتائج قال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة" "هذه النتائج هي مكافأة للديمقراطية المتسامحة للنهضة "الجديدة" ... النهضة التي يبحث عن الإجماع والوحدة".
أما برهان بسيس، مسؤول في نداء تونس فأشار إلى أن حزبه ربما يتأخر عن النهضة بـ 3 إلى 5 في المئة من الأصوات.
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ويتوقع أن يحصد حزب النهضة الإسلامي ومنافسه العلماني نداء تونس غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب هامة في هذه الانتخابات. كما تسعى قوائم مستقلة عديدة يترأسها شبان إلى خلق المفاجأة.
وبعد إغلاق مكاتب التصويت في كامل أنحاء البلاد تحدث بعض الأحزاب السياسية عن وقوع تجاوزات في العديد من المدن، بما في ذلك محاولة التأثير على الناخبين وتوزيع المال.
وقال عادل البرنصي عضو اللجنة الانتخابية المستقلة "وقعت بعض التجاوزات في مراكز الاقتراع، لكنها لم تكن كبيرة ولم تؤثر على نتائج الانتخابات أو عملها الطبيعي".
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات المحلية 34 بالمئة.