جمع حفل زفاف النجمة الهندية سونام كابوور على مواطنها ورجل الأعمال أناند أهوجا الثلاثاء بمدينة بومباي لفيف من مشاهير الفن والأعمال بعاصمة السينما الآسيوية.
شاهد: نجوم وحسناوات بوليوود يتألقون في حفل زفاف سونام كابوور
شاهد: نجوم وحسناوات بوليوود يتألقون في حفل زفاف سونام كابوور
وارتدت كابور (32 عاماً) زيا هنديا تقليديا مبهرا خطف أنظار عدسات المصورين، بينما تهافت الجميع على متابعة وصول نجوم هوليوود الكبار كآنيل كابور الممثل الشهير ووالد سونام وسلمان خان وشاه روخان وملكة جمال الكون سابقاً إيشواريا راي وزوجها الممثل أبيشيك باتشان ابن أسطورة بوليوود أميتاب باتشان.
كذلك كان موكيش أمباني، وهو أغني أغنياء الهند، من بين الحضور.
وتعد كابور من النجمات الأشهر والاعلى دخلاً ببوليوود، كما تم اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأشهر الشخصيات الفنية بالهند.
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