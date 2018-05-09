السير أليكس فيرجسون يغادر العناية الفائقة عقب جراحة في المخ

اعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الاربعاء ان مدربه السابق اليكس فيرجسون غادر وحدة العناية الفائقة عقب خضوعه لجراحة عاجلة لعلاج نزيف في المخ. وخضع فيرجسون، أنجح مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد، لجراحة يوم السبت الماضي.
وقال يونايتد في بيان على تويتر "لا يحتاج السير اليكس للوجود في وحدة العناية الفائقة بعد الآن وسيواصل التعافي في غرفة عادية بالمستشفى".
وأضاف "شعرت عائلته بالسعادة بسبب مستوى الدعم والتمنيات الرقيقة (التي حصل عليها) لكنها تطلب استمرار الحفاظ على الخصوصية لان هذا سيكون مسألة محورية خلال المرحلة المقبلة من التعافي".
وتولى المدرب الاسكتلندي البالغ من العمر 76 عاما تدريب يونايتد في الفترة من 1986 الى 2013 وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الانجليزي الممتاز 13 مرة وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الانجليزي.
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