كتشف علماء بلجيكيون أقدم حفرية على الإطلاق للخفاش ذي الأذنين الشبيهتين بأذن الفأر وهو من أكثر أنواع الخفافيش انتشارا، وهو ما يثبت أن هذا النوع كان يعيش منذ أكثر من 33 مليون سنة.
حفريات تثبت أن الخفافيش كانت تحلق في السماء منذ 33 مليون سنة
حفريات تثبت أن الخفافيش كانت تحلق في السماء منذ 33 مليون سنة
وعثر على عظام الحيوان الثديي ضئيل الحجم في موقع حفريات في أواخر التسعينيات عند مد خط سكك حديدية لقطار جديد فائق السرعة في بروكسل، ولكن الباحثين أمضوا عقودا من الزمن يفحصون أطنانا من التربة للتوصل إلى هذا الاكتشاف. إلى أن توصل في نهاية المطاف عظام خفاش من نوع (ميوتيس) أو (خفاش أذن الفأر)، والذي يحمل اختلافات طفيفة عن تلك الأنواع الشائعة في أوروبا في يومنا هذا.
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وقال تيري سميث، أحد الباحثين المشاركين بالمشروع في المعهد الملكي للعلوم الطبيعية "حفرية الخفاش صغيرة الحجم، فهي تتكون من أسنان صغيرة متفرقة وقطع من الفك وبعض العظام الصغيرة". وأضاف "عاشت بعض الأنواع قبل بضعة آلاف من السنين أو مليون أو مليوني سنة ولكن ليس قبل 33 مليون سنة مثل هذه الحالة".
وقال سميث إن عمر الخفافيش الطويل ربما يعود إلى كونها الكائنات الثديية الوحيدة القادرة على الطيران وبالتالي فهي لا تحتاج للتنافس مع غيرها على الموارد.
ويظهر الاكتشاف البلجيكي أن الزمن الذي ظهرت فيه مثل هذه الخفافيش للمرة الأولى هو أقدم بسبعة ملايين سنة من التقدير السابق له.
المصدر: رويترز