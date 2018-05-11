الكرملين: بوتين وميركل بحثا الاتفاق النووي الإيراني

قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا الاتفاق النووي الإيراني، بعد إعلان واشنطن انسحابها منه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الاتفاق المبرم في 2015، الذي رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تطبيقها إجراءات تحد من برنامجها النووي، ليس كافيا لإلغاء التهديد الذي تمثله طهران للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي.