بينيت يتفوق على فيفياني ويفوز بالمرحلة 7 لسباق إيطاليا للدراجات

تفوق الأيرلندي سام بينيت على الإيطالي إيليا فيفياني ليفوز بالمرحلة السابعة لسباق ايطاليا للدراجات التي امتدت لمسافة 159 كيلومترا يوم الجمعة.
وفاز فيفياني متسابق فريق كويك ستيب فلورز بمرحلتين في نسخة هذا العام من سباق ايطاليا لكن بينيت متسابق بورا-هانزجروهه تفوق عليه ليحقق انتصاره الأول بمرحلة في سباق كبير.
واحتل الايطالي نيكولو بونيفاتسيو متسابق فريق البحرين ميريدا المركز الثالث.
وقال بينيت "السعادة لا تسعني. قام الفريق بعمل رائع وأرغب في توجيه الشكر لكل من ساعد في وصولنا لهذه النقطة".
واحتفظ البريطاني سايمون ييتس متسابق ميتشلتون-سكوت بصدارة الترتيب العام بعدما كان انتزع الصدارة بحصوله على المركز الثاني في المرحلة السادسة.
وتنطلق يوم السبت المرحلة الثامنة لمسافة 208 كيلومترات من برايا ايه ماري إلى مونتفرجين دي ميركوجليانو.
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