أية ردود فعل عربية حول ما يجري في غزة؟

وإلى حينه، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين الخمسين وأكثر من 1000 جريحا، بينهم العديد من الأطفال، بحسب مسؤولين في القطاع الصحي بغزة، فيما توالت ردود الأفعال العربية المنددة والمطالبة بإنهاء العنف الإسرائيلي. وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء، عربيا.

الجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سقوط قتلى فلسطينيين بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها بإسرائيل إلى القدس "يجب أن يدق ناقوس خطر وتحذير لكل دولة" تفكر في اتخاذ خطوة مشابهة، وذلك بعدما دعت الجامعة لاجتماع عاجل بشأن المسألة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي يوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث القرار "غير القانوني" لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع في السعودية رويترز

ونقلت الوكالة عن أبو الغيط قوله إن الخطوة الأمريكية "مخالفة واضحة وجسيمة للقانون الدولي".

كما أضاف بأن "تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وتحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية التي نتابعها".

مصر

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر أعربت عن "إدانتها الشديدة" لاستهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، وتحذر من "التبعات السلبية" لمثل هذا التصعيد.

وقال بيان الخارجية المصرية: "أعربت جمهورية مصر العربية ... عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "أكد البيان على رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذرا من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

الكويت

هذا، قال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، للصحفيين، إنه قد يطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع حول العنف الواقع في غزة.

وقال العتيبي: "ندين ما حدث وسيكون هناك رد فعل من جانبنا وسنرى ما سيفعله المجلس.. اليوم في الواقع سنطلب.. اليوم أو غداً.. عقد اجتماع طارئ. لا نزال في مشاورات مع مجموعة عربية أخرى ومع السفير الفلسطيني حول هذا الأمر".

ولاحقا، قال دبلوماسيون إن الكويت طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، لبحث العنف المتواصل على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

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منظمة التحرير الفلسطينية

وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت من جهتها أن منظمة التحرير الفلسطينية دعت إلى إضراب عام في الضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء، ردا على مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على الحدود مع قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن واصل أبو يوسف، منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله، إن المنظمة أعلنت عن "إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الاثنين في قطاع غزة في مجزرة مروعة ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي".