عباس يصف الأحداث بالمذبحة والسفارة الأميركية بالبؤرة الاستيطانية في القدس الشرقية

في أكثر الأيام دموية منذ حرب غزة عام 2014، قُتِل أكثر من 59 فلسطينياً من بينهم أطفال دون 16 عاماً وأصيب ما يزيد عن 2700 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة يوم الاثنين.

لقد كانوا يشاركون في الاحتجاجات على افتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس التي أثارت انتقادات دولية وعربية وغضباً لدى الفلسطينيين لما في ذلك من تقويض لجهود عملية السلام.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم واشنطن بفتح "بؤرة استيطانية في القدس الشرقية" ووصف القتلى في غزة بأنهم "سقطوا في مذبحة". كما أعلن الاضراب العام يوم الثلاثاء. وجاء في كلمته "إنها بؤرة استيطانية اميركية وليست سفارة. في الأول كانت لدينا البؤر الاستيطانية بمساعدة اميركا، لكن الآن لدينا بؤرة استيطانية أميركية في القدس الشرقية".