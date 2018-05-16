قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني يوم الأربعاء إن الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك الأمريكي مارك زوكربرغ وافق على المثول أمام البرلمان للإجابة على تساؤلات أوروبية بشأن تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لشركة استشارات سياسية.
مارك زوكربرغ يوافق على المثول أمام البرلمان الأوروبي
مارك زوكربرغ يوافق على المثول أمام البرلمان الأوروبي
وأضاف تاجاني في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "وافق المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك على دعوتنا وسيحضر إلى بروكسيل في أقرب وقت ممكن، نأمل أن يكون بحلول الأسبوع المقبل".
ومن المنتظر أن يجيب زوكربرغ على استفسارات برلمان بروكسيل حول خصوصية بيانات المستخدمين الأوروبيين وذلك في أعقاب فضيحة اعتراف فيسبوك بتسريب بيانات الملايين لشركة كمبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية.
وكان زوكربرغ قد مثل للإجابة على أسئلة مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) الشهر الماضي بشأن نفس التسريبات.
وسعى زوكربرغ لتطبيق القانون الأوروبي الذي يقضي بتحديد تسريب بيانات المستخدمين وذلك إثر موجة الانتقادات الدولية الواسعة التي واجهها منذ فضيحة شركة أناليتيكا.
ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرغ خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.
ماكرون سيجري "محادثات صعبة" مع زوكربرغ
وقالت وكالة رويترز إن زوكربرغ سيجري "محادثات صعبة" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء وجوده بأوروبا.
ومن المنتظر ان تدور المباحثات بشأن الضرائب وخصوصية البيانات في غضون أسبوع عندما يستقبل ماكرون رؤساء شركات تكنولوجية رائدة في باريس في إطار توجه جديد يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات.
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